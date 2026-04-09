വെല്ലുവിളികളെ അതിജീവിച്ച് യുഎഇ കരുത്ത് നേടിയതായി ഡോ. അൻവർ ഗർഗാഷ്

അബുദാബി: അപ്രതീക്ഷിതമായി നേരിടേണ്ടി വന്ന വെല്ലുവിളികളെ അതിജീവിച്ച് യുഎഇ ദേശീയ സുരക്ഷയിലും പ്രാദേശിക സ്വാധീനത്തിലും പുതിയ കരുത്താർജിച്ചതായി യുഎഇ പ്രസിഡന്റിന്റെ നയതന്ത്ര ഉപദേഷ്ടാവ് ഡോ. അൻവർ ഗർഗാഷ്. ഒഴിവാക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച യുദ്ധത്തിൽ പ്രതിരോധത്തിലൂടെ യുഎഇ ഐതിഹാസിക വിജയം വരിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
നിലവിലെ സങ്കീർണമായ പ്രാദേശിക സാഹചര്യങ്ങളെ കൂടുതൽ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെയും വ്യക്തമായ കാഴ്ചപ്പാടോടെയും നേരിടാൻ യുഎഇ സജ്ജമാണ്.
ഭാവി രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ യുഎഇയുടെ സ്വാധീനശേഷി വർധിച്ചു. ജനങ്ങളുടെ കരുത്തും സഹിഷ്ണുതയും യുഎഇയുടെ നവോഥാന മാതൃകയ്ക്ക് കൂടുതൽ ഊർജം പകരുന്നതാണെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.