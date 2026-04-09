വ്യാജ പാർക്കിങ്​ പെർമിറ്റ് നിർമാണം: പിതാവും മകനും കുറ്റക്കാരെന്ന് ​ ദുബായ് കോടതി

വ്യാജ പാർക്കിങ് പെർമിറ്റ് നിർമിച്ച കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ പിതാവും മകനും കുറ്റക്കാരെന്ന് ദുബായ് കോടതി വിധിച്ചു. പിതാവിന്റെ കാർ പാർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനായാണ് 29 കാരനായ മകൻ ദുബായ് ആർടിഎ യുടെ ഒറിജിനൽ പാർക്കിങ് പെർമിറ്റിൽ അനധികൃതമായി മാറ്റം വരുത്തിയത്.
പാർക്കിങ് പരിശോധകരെ കബളിപ്പിക്കുന്നതിനായി പെർമിറ്റ് തിരുത്തി പിതാവിന്റെ കാറിന്റെ വിവരങ്ങൾ അതിൽ ചേർക്കുകയും കാലാവധി അവസാനിക്കുന്ന തിയതിയിൽ മാറ്റം വരുത്തുകയുമായിരുന്നു.
പിതാവിന്റെ വാഹനത്തിന്റെ വിൻഡ് സ്ക്രീനിന് പിറകിൽ പാർക്കിങ് പെർമിറ്റ് പ്രദർശിപ്പിച്ചതിൽ സംശയം തോന്നിയ ആർടിഎ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് തട്ടിപ്പ് പുറത്തായതെന്ന് അറബിക് മാധ്യമം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.