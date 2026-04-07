Pravasi

3.26 ലക്ഷം പേർക്ക് സഹായം നൽകിയതായി ദുബായ് എമിറേറ്റ്സ് റെഡ് ക്രസന്‍റ്

Dubai Emirates Red Crescent says it has provided assistance to 3.26 lakh people

Updated on

ദുബായ്: എമിറേറ്റ്സ് റെഡ് ക്രസന്‍റ് 40 വർഷമായി നടപ്പിലാക്കുന്ന അനാഥ സംരക്ഷണ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി 3.26 ലക്ഷം അനാഥർക്ക് സഹായം നൽകിയതായി അധികൃതർ വെളിപ്പെടുത്തി. ഏപ്രിൽ 20ന്​ ആചരിക്കുന്ന ലോക അനാഥദിനത്തിന്​ മുന്നോടിയായി പുറത്തുവിട്ട റി​പ്പോർട്ടിലാണ്​ ഇക്കാര്യം വ്യക്​തമാക്കുന്നത്​.​

നിലവിൽ യുഎഇയിലും മറ്റ് 22 രാജ്യങ്ങളിലുമായി 1,22,576 അനാഥരാണ് പദ്ധതിയുടെ കീഴിലുള്ളത്.

അനാഥരുടെ ആരോഗ്യസംരക്ഷണം, വിദ്യാഭ്യാസം, സാമൂഹിക പിന്തുണ എന്നിവ നിറവേറ്റുന്നതിനായി സംഘടന സമഗ്രമായ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നടത്തുന്നതെന്ന്​ സെക്രട്ടറി ജനറൽ അഹമ്മദ് സാരി അൽ മസ്റൂയി പറഞ്ഞു.

dubai
red crescent

Also Read

No stories found.

Trending

No stories found.
logo
Metro Vaartha
www.metrovaartha.com