Pravasi

ദുബായ് ഫാഷൻ വീക്ക് ഒക്റ്റോബർ 22 മുതൽ 26 വരെ ദുബായ് ഡിസൈൻ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ

ദുബായ് ഡിസൈൻ ഡിസ്ട്രിക്റ്റും അറബ് ഫാഷൻ കൗൺസിലും സംയുക്തമായാണ് ഈ പ്രമുഖ ഫാഷൻ വേദി സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്
Dubai Fashion Week from October 22 to 26 at Dubai Design District

ദുബായ് ഫാഷൻ വീക്ക് ഒക്റ്റോബർ 22 മുതൽ 26 വരെ ദുബായ് ഡിസൈൻ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ

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ദുബായ്: ദുബായ് ഫാഷൻ വീക്ക് ഒക്ടോബർ 22 മുതൽ 26 വരെ ദുബായ് ഡിസൈൻ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ നടക്കും. ദുബായ് ഡിസൈൻ ഡിസ്ട്രിക്റ്റും അറബ് ഫാഷൻ കൗൺസിലും സംയുക്തമായാണ് ഈ പ്രമുഖ ഫാഷൻ വേദി സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്.

പ്രാദേശിക സർഗാത്മകതയെ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ എത്തിക്കുന്നതിനും പുതിയ ഡിസൈനർമാർക്ക് ആഗോള വിപണിയുമായി ബന്ധപ്പെടാനുള്ള അവസരമൊരുക്കുന്നതിനുമാണ് ഈ പരിപാടി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

റൺവേ അവതരണങ്ങൾക്ക് പുറമെ ഡിസൈനർമാർക്കും ബയർമാർക്കും റീട്ടെയിലർമാർക്കും പരസ്പരം സംവദിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങളും ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഒരുക്കുന്നുണ്ട്.

പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായുള്ള ഡിസൈനർമാരുടെ അപേക്ഷകൾ ഇതിനോടകം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റ് വഴി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാവുന്നതാണെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

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