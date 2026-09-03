ദുബായ്: കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് രംഗത്തെ മികച്ച പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും അന്താരാഷ്ട്ര മാതൃകകൾ നടപ്പിലാക്കിയതിനുമുള്ള ലണ്ടൻ ആസ്ഥാനമായുള്ള കേംബ്രിഡ്ജ് ഐഎഫ്എയുടെ 2026-ലെ 3ജി എക്സലൻസ് അവാർഡ് ദുബായ് റോഡ്സ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് അതോറിറ്റിക്ക് ലഭിച്ചു.
കോർപ്പറേറ്റ് ഭരണത്തിലും സുതാര്യതയിലും ഉയർന്ന മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്ന ആർടിഎയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ മുൻനിർത്തിയാണ് ഈ ആഗോള അംഗീകാരം. റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ്, ആന്തരിക നിയന്ത്രണം, ഭരണനിർവഹണം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ അതോറിറ്റി പുലർത്തുന്ന മികവും ഈ നേട്ടത്തിന് കാരണമായിട്ടുണ്ട്.
ഭരണരംഗത്തെ നവീകരണത്തിലൂടെ ഉപയോക്താക്കൾക്കും സമൂഹത്തിനും മികച്ച സേവനങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കാനും സുസ്ഥിരമായ വളർച്ച കൈവരിക്കാനും ഈ അംഗീകാരം സഹായിക്കുമെന്ന് RTA അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.