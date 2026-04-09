Pravasi

ദുബായ് അൽ മംസാർ കോർണിഷ് വികസനം അവസാന ഘട്ടത്തിൽ

പ്രവർത്തനം വിലയിരുത്തി മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഡയറക്ടർ ജനറൽ എൻജിനീയർ
Dubai's Al Mamzar Corniche development in final stages

Updated on

ദുബായ്: ദുബായ് അൽ മംസാർ കോർണിഷിൽ നടത്തുന്ന വികസന പദ്ധതിയുടെ 88 ശതമാനം പൂർത്തിയായി. ദുബായ് മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഡയറക്ടർ ജനറൽ എൻജിനീയർ മർവാൻ അഹമ്മദ്​ ബിൻ ഗലിത പദ്ധതി സ്ഥലം സന്ദർശിച്ച്​ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്തി. നിശ്ചയിച്ച സമയത്തിനുള്ളിൽ പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കി സന്ദർശനത്തിന്​ തുറന്നു നൽകുമെന്ന്​​ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

എമിറേറ്റിലെ പൊതു ബീച്ചുകൾ പുനർനിർവചിക്കുന്നതിൽ സുപ്രധാനമായ ചുവട്​വെപ്പാണ്​ മംസാർ കോർണിഷ്​ വികസന പദ്ധതിയെന്നും​ അഹമ്മദ്​ ബിൻ ഗലിത വ്യക്​തമാക്കി. വാസ്​തുവിദ്യ മികവ്​, പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം എന്നിവ സമന്വയിപ്പിച്ച ഒരു പുതു തലമുറ കേന്ദ്രം താമസക്കാർക്കും സന്ദർശകർക്കും പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ്​ ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

സ്ത്രീകൾക്കായി പ്രത്യേക ബീച്ചുകൾ, രാത്രി നീന്തൽ സൗകര്യങ്ങൾ, സ്ത്രീകളുടെ സ്വകാര്യത സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി ചുറ്റുപാടും മതിൽകെട്ടൽ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്​ ഇപ്പോൾ പുരോഗമിക്കുന്നത്. കൂടാതെ ആരോഗ്യ സേവന സൗകര്യങ്ങൾ, അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ, ബീച്ചുകളുടെ മുൻവശത്തായി ഭക്ഷ്യ, പാനീയ ഔട്ട്​ലറ്റുകൾ എന്നിവയും സജ്ജമാക്കും.

UAE

