ദുബായ് മ്യൂസിയം ഒഫ് ദ ഫ്യൂച്ചർ നവീകരണത്തിലേക്ക്; പ്രവേശനം സെപ്റ്റംബർ പകുതി വരെ

ദുബായ്: ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ നിർമിതികളിൽ ഒന്നായ ദുബായിലെ മ്യൂസിയം ഒഫ് ദ ഫ്യൂച്ചർ വലിയ നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുന്നു. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി മ്യൂസിയത്തിലെ നിലവിലെ പ്രദർശനങ്ങൾ ഈ വർഷം സെപ്റ്റംബർ പകുതിയോടെ അവസാനിക്കും. മ്യൂസിയത്തിന്റെ അഞ്ചാം വാർഷികത്തിന് മുന്നോടിയായാണ് പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യകളും പ്രദർശനങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഈ വലിയ മാറ്റം നടപ്പിലാക്കുന്നത്. തുടർന്ന് പുതിയ തലമുറയിലെ അത്യാധുനിക പ്രദർശനങ്ങളും നൂതനമായ അനുഭവങ്ങളും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയേഴ് ആദ്യ പാദത്തിൽ സന്ദർശകർക്കായി തുറന്നുകൊടുക്കും.
ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക രംഗത്തും സാമൂഹിക തലത്തിലും മാനവരാശിയുടെ ഭാവി രൂപപ്പെടുത്തുന്ന വലിയ മാറ്റങ്ങളെ അടുത്തറിയാൻ സഹായിക്കുന്ന പുതിയ അനുഭവങ്ങളും ആശയങ്ങളുമായിരിക്കും പുതുക്കിയ പതിപ്പിൽ സന്ദർശകരെ കാത്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് മ്യൂസിയം അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.
നിലവിലെ ഡിസ്പ്ലേകൾ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് സെപ്റ്റംബർ പകുതി വരെ സമയം ഉണ്ടായിരിക്കും. അഞ്ചാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്ന 2027 ഫെബ്രുവരിയിൽ പൂർണ്ണ സജ്ജീകരണങ്ങളോടെ പുത്തൻ മാറ്റങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാനാണ് അധികൃതർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. നിലവിലുള്ള പ്രദർശനങ്ങൾ കാണാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ സെപ്റ്റംബർ പകുതിക്ക് മുൻപായി ടിക്കറ്റുകൾ ബുക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് അധികൃതർ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു.