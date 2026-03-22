മിന്നൽപ്രളയം: ഒമാനിൽ രണ്ട് മലയാളികൾ മരിച്ചു

മസ്കറ്റ്: മിന്നൽപ്രളയത്തെത്തുടർന്നുണ്ടായ ഒഴുക്കിൽ പെട്ട് ഒമാനിൽ രണ്ട് മലയാളികൾ മരിച്ചു. കൂറ്റനാട് സ്വദേശി തച്ചറത്തൊടിയിൽ യൂസഫ്(38), കോട്ടപ്പാടം സ്വദേശി മാളിയേക്കൽ ഷംല (32) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. യൂസഫിന്റെ അമ്മ റംലക്കായുള്ള തെരച്ചിൽ തുടരുകയാണ്.
ഒമാനിലെ ഇൻകാസ് നേതാവ് ലുബിഷാദിന്റെ ഭാര്യയാണ് റംല. യൂസഫിന്റെ കുടുംബത്തിനൊപ്പം പെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കാനുള്ള യാത്രക്കിടെയാണ് 9 പേർ അടങ്ങുന്ന വാഹനം ഒഴുക്കിൽ പെട്ടത്.
അപകടത്തിൽ പെട്ട വാഹനത്തിൽ 4 കുട്ടികളും ഉണ്ടായിരുന്നു. സൗത്ത് അൽ ബത്തിനയിലെ വാദി അൽ മാവലിലാണ് മിന്നൽ പ്രളയമുണ്ടായത്.