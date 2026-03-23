Heavy rains; Educational institutions in Oman to remain closed until Thursday

കനത്ത മഴ; ഒമാനിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ വ്യാഴാഴ്ച വരെ അടച്ചിടും

Pravasi

കനത്ത മഴ; ഒമാനിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ വ്യാഴാഴ്ച വരെ അടച്ചിടും, ചൊവ്വാഴ്ച മുതൽ ഓൺലൈൻ പഠനം

കനത്ത മഴ സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്താണ് അധികൃതരുടെ തീരുമാനം
Published on

മസ്കത്ത്: ഒമാനിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ന്യൂനമർദ്ദത്തെയും കനത്ത മഴ സാധ്യതയെയും തുടർന്ന് രാജ്യത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ചൊവ്വാഴ്ച മുതൽ പഠനം ഓൺലൈൻ രീതിയിലേക്ക് മാറ്റാൻ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയം ഉത്തരവിട്ടു. ദോഫാർ, ബാത്തിന ഗവർണറേറ്റുകൾ ഒഴികെയുള്ള രാജ്യത്തെ എല്ലാ ഗവൺമെന്‍റ്-സ്വകാര്യ സ്കൂളുകൾ, സർവകലാശാലകൾ‌, കോളേജുകൾ എന്നിവ വ്യാഴാഴ്ച വരെ അടച്ചിടും.

ഇ-ലേണിങ് പ്ലാറ്റ് ഫോമുകൾ വഴിയായിരിക്കും ക്ലാസുകൾ‌ നടക്കുക. വിദ്യാർഥികളുടെയും അധ്യാപകരുടെയും സുരക്ഷ കണക്കിലെടുത്താണ് ഈ മുൻ കരുതൽ.

ഒമാനിലെ പെരുന്നാൾ അവധി കഴിഞ്ഞ് സ്ഥാപനങ്ങൾ ചൊവ്വാഴ്ച തുറക്കാനിരിക്കെയാണ് പുതിയ ഉത്തരവ്. വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ശക്തമായ കാറ്റിനും മഴയ്ക്കും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ വകുപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

Education
rain
Oman
Online class
logo
Metro Vaartha
www.metrovaartha.com