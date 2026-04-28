ഖത്തർ എയർവേയ്സ് കോഴിക്കോട് സർവീസ് മേയ് ഒന്ന് മുതൽ വീണ്ടും

Qatar Airways Kozhikode service resumes from May 1

ദോഹ: ഖത്തർ എയർവേയ്സ് കോഴിക്കോട് സർവീസ് മേയ് ഒന്ന് മുതൽ പുനരാരംഭിക്കും. തടസപ്പെട്ടിരുന്ന ആഗോള വിമാന സർവീസുകൾ ഘട്ടം ഘട്ടമായി പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിന്‍റെ ഭാഗമായാണ് നടപടി. മനാമയിലേക്കും ഡമസ്കസിലേക്കുമുള്ള സർവീസുകളും മേയ് ഒന്നിന് ആരംഭിക്കും. ഏപ്രിൽ 23 മുതൽ ദുബായ് , ഷാർജ സർവീസുകൾ തുടങ്ങിയിരുന്നു.

സെപ്റ്റംബർ 15 വരെ ടിക്കറ്റ് എടുത്തവർക്ക് ഒക്ടോബർ 31 വരെ അധിക നിരക്കില്ലാതെ തീയതി മാറ്റാനോ റീഫണ്ടിനോ സൗകര്യമുണ്ടാകും.

വ്യോമപാത ഘട്ടംഘട്ടമായി പുനരാരംഭിച്ചതോടെ, ഖത്തർ എയർവേയ്സിന് പുറമെ വിവിധ വിദേശ എയർലൈനുകളും ദോഹയിലേക്കും തിരിച്ചും സർവീസുകൾ പുനരാരംഭിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.

