Pravasi

സൗദിയിൽ വാഹനാപകടം; 2 മലയാളി നഴ്സുമാരുൾപ്പെടെ 5 പേർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

അവധി ദിനമായതിനാൽ പർച്ചേസിനായി മക്കയിലെ റാനിയയിലെത്തിയപ്പോഴായിരുന്നു അപകടം
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സൗദിയിൽ വാഹനാപകടം; 2 മലയാളി നഴ്സുമാരുൾപ്പെടെ 5 പേർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

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റിയാദ്: മക്ക പ്രവിശ്യയിലുണ്ടായ വാഹനാപകടത്തിൽ രണ്ട്​ മലയാളികൾ അടക്കം 5 പേർ മരിച്ചു. മരിച്ച മറ്റ് രണ്ട്​ പേർ തമിഴ്​നാട്​ സ്വദേശികളാണ്. മറ്റൊരാൾ സൗദി പൗരനാണ്. അപകടത്തിൽ മരിച്ച നാല്​ ഇന്ത്യക്കാരും നഴ്​സുമാരായി ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണ്.

കോട്ടയം പാല സ്വദേശി ജെയ്സിമോൾ മാത്യു (46), കോട്ടയം കുരുമുള്ളൂർ ആനച്ചേരി അഞ്ചക്കുന്നേൽ ജോബിന ജോൺ (26) എന്നീ മലയാളികളാണ് മരിച്ചത്. തമിഴ്​നാട്​ തിരുച്ചിറപ്പിള്ളി സ്വദേശി ദേവമ്മ ഹെപ്സിബ (33), ചെന്നൈ സ്വദേശിനി വിജയലക്ഷ്​മി എന്നിവരാണ്​ മരിച്ച തമിഴ്​നാട്​ സ്വദേശികൾ. മരിച്ച സൗദി പൗരൻ വാഹനത്തിന്‍റെ ഡ്രൈവറായിരുന്നു.

അവധി ദിനമായതിനാൽ പർച്ചേസിനായി മക്കയിലെ റാനിയ എന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് വന്നതായിരുന്നു. ഇവിടെ വെച്ച് വാഹനങ്ങൾ കൂട്ടിയിടിച്ചാണ് അപകടമുണ്ടായത്. മരിച്ചവരുടെ മൃതദേഹങ്ങള്‍ റാനിയ ജനറല്‍ ആശുപത്രി മോര്‍ച്ചറിയില്‍ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്. മൃതദേഹങ്ങൾ നാട്ടിലെത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

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