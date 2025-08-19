ദുബായ്: സുഹൈൽ നക്ഷത്രത്തിന്റെ ആഗമനത്തോടെ യുഎഇ ഈ വർഷത്തെ ഏറ്റവും ചൂടേറിയ ഘട്ടത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണെന്ന് ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞർ അറിയിച്ചു. ഈ മാസം അവസാനം വരെ കടുത്ത ചൂടും ഈർപ്പവും പ്രതീക്ഷിക്കാമെന്നാണ് ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞർ വ്യക്തമാക്കി.
ഓഗസ്റ്റ് അവസാനം സുഹൈൽ നക്ഷത്രം ഉദിക്കും. അതോടെ കടുത്ത ചൂടും ഉയർന്ന ഈർപ്പവും ഉണ്ടാകുമെന്ന് എമിറേറ്റ്സ് ജ്യോതിശാസ്ത്ര സൊസൈറ്റി ചെയർമാൻ ഇബ്രാഹിം അൽ ജർവാൻ പറഞ്ഞു.
ഈ കാലയളവ് സെപ്റ്റംബർ 23ന് ശരത്കാല സംക്രമ ദിനം വരെ നീണ്ടുനിൽക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
അന്ന് പകലും രാത്രിയും തുല്യമാകും. സെപ്റ്റംബർ 24 മുതൽ താപനിലയിൽ കുറവുണ്ടാകുമെന്നും, വേനൽ ചൂടിന് അൽപം ആശ്വാസം ലഭിക്കുമെന്നും പ്രവചനത്തിൽ പറയുന്നു.