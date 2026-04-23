"ഇന്ത്യ വെറും നരകക്കുഴി"; വിദ്വേഷ പരാമർശം പങ്കുവച്ച് ട്രംപ്

ഇന്ത്യ, ചൈന കുടിയേറ്റക്കാരെ ‘ലാപ്‌ടോപ്പുമായി വരുന്ന ഗുണ്ടകൾ’ എന്ന് വിളിക്കുന്ന പോസ്റ്റാണ് ട്രംപ് സമൂഹ മാധ്യമത്തിൽ ഷെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
Donald Trump racist rant against India

ഡോണൾഡ് ട്രംപ്, മൈക്കൽ സാവേജ്.

വാഷിങ്ടൺ: ഇന്ത്യയെയും ചൈനയെയും അധിക്ഷേപിക്കുന്ന അമെരിക്കൻ റേഡിയോ അവതാരകൻ മൈക്കൽ സാവേജിന്‍റെ വംശീയ പരാമർശങ്ങൾ പങ്കുവച്ച് യുഎസ് പ്രസിഡന്‍റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. തന്‍റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമായ 'ട്രൂത്ത് സോഷ്യൽ' വഴിയാണ് ട്രംപ് ഈ വിവാദ പരാമർശങ്ങൾ വീണ്ടും പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയെയും ചൈനയെയും 'നരകക്കുഴികൾ' (Hell-holes) എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച സാവേജ്, ഇരു രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള കുടിയേറ്റക്കാരെ 'ലാപ്‌ടോപ്പുമായി വന്ന ഗുണ്ടകൾ' എന്നും അധിക്ഷേപിക്കുന്നു.

അമെരിക്കയിൽ ജനിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് സ്വയമേവ പൗരത്വം നൽകുന്ന 'ബർത്ത് റൈറ്റ് സിറ്റിസൺഷിപ്പ്' നിയമത്തിനെതിരായ പോരാട്ടത്തിന്‍റെ ഭാഗമായാണ് ട്രംപിന്‍റെ ഈ നീക്കം. ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും ചൈനയിൽ നിന്നുമുള്ള ഗർഭിണികൾ പ്രസവത്തിനായി അമെരിക്കയിലെത്തുന്നുവെന്നും, നിയമത്തിലെ പഴുതുകൾ ഉപയോഗിച്ച്, ജനിക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് ഉടനടി പൗരത്വം നേടിയെടുക്കുന്നുവെന്നുമാണ് സാവേജിന്‍റെ ആരോപണം.

വിവാദ പരാമർശങ്ങൾ ഇങ്ങനെ:

  • "ഇന്ത്യയിൽ നിന്നോ ചൈനയിൽ നിന്നോ മറ്റ് നരകക്കുഴികളിൽ നിന്നോ എത്തുന്നവർ ഇവിടെ പ്രസവിക്കുന്നു. ജനിക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് ഉടൻ പൗരത്വം ലഭിക്കുന്നു. ഇതിലൂടെ അവരുടെ മുഴുവൻ കുടുംബത്തെയും ഇവിടേക്ക് എത്തിക്കുന്നു."

  • "ഇന്ത്യൻ, ചൈനീസ് കുടിയേറ്റക്കാർ ലാപ്‌ടോപ്പുമായി വന്ന ഗുണ്ടകളാണ്. ഇവർ അമേരിക്കൻ പതാകയെ അപമാനിച്ചു."

  • "കാലിഫോർണിയയിലെ ടെക് കമ്പനികളിൽ വെള്ളക്കാർക്ക് ജോലി ലഭിക്കുന്നില്ല. ഇന്ത്യക്കാർക്കും ചൈനക്കാർക്കുമാണ് അവിടെ മുൻഗണന."

അമെരിക്കയിൽ മാത്രമാണ് പ്രസവത്തിലൂടെ പൗരത്വം ലഭിക്കുന്ന നിയമമെന്ന ട്രംപിന്‍റെ പ്രസ്താവന തെറ്റാണെന്ന് നേരത്തെ തന്നെ തെളിഞ്ഞിരുന്നതാണ്. കാനഡ, മെക്സിക്കോ തുടങ്ങി മുപ്പതോളം രാജ്യങ്ങളിൽ ഈ നിയമം നിലവിലുള്ളതാണ്.

ബർത്ത് റൈറ്റ് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് നിർത്തലാക്കാനുള്ള ട്രംപിന്‍റെ എക്സിക്യൂട്ടിവ് ഓർഡർ നിലവിൽ യുഎസ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലാണ്. സുപ്രീം കോടതി വിധി രാജ്യത്തിന് അനുകൂലമായില്ലെങ്കിൽ അമേരിക്കയുടെ അന്തസ് തകരുമെന്നാണ് ട്രംപ് പറയുന്നത്.

