Pravasi

എയർ ടാക്സി സർവീസുകൾക്ക് പുതിയ മാർഗനിർദേശം പുറത്തിറക്കി യുഎഇ

യുഎഇയുടെ ഭാവി ഗതാഗത സ്വപ്നങ്ങൾക്കും ഹരിത സാങ്കേതികവിദ്യ വികസനത്തിനും പുതിയ തീരുമാനം വൻ കുതിപ്പേകും
air taxi test flight in Abu Dhabi successful

എയർ ടാക്സി സർവീസുകൾക്ക് പുതിയ മാർഗനിർദേശം പുറത്തിറക്കി യുഎഇ

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അബുദാബി: യുഎഇയിൽ എയർ ടാക്സി സർവീസുകൾക്കും ഡ്രോൺ ഡെലിവറികൾക്കും ഇലക്ട്രിക് വിമാനങ്ങൾക്കും വഴിയൊരുക്കുന്ന പുതിയ മാർഗ നിർദേശങ്ങൾ ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ആൻഡ് ഡിജിറ്റൽ ഗവൺമെന്‍റ് റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റി പുറത്തുവിട്ടു. ഇത്തരം ആധുനിക യാത്രാ സംവിധാനങ്ങൾ സുഗമമായി പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിനായി റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസികളും സ്പെക്ട്രം നിബന്ധനകളും പരിഷ്കരിച്ചുകൊണ്ടാണ് അതോറിറ്റി പുതിയ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ആകാശമാർഗ്ഗമുള്ള ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങൾ കൂടുതൽ സുരക്ഷിതമാക്കാനും വിവരകൈമാറ്റം തടസ്സമില്ലാതെ നടപ്പിലാക്കാനും പുതിയ സ്പെക്ട്രം നയം സഹായിക്കും. വിമാനത്താവളങ്ങൾ, നഗര മേഖലകൾ , ജനവാസ മേഖലകൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ എയർ ടാക്സികളും ഡ്രോണുകളും പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ റേഡിയോ തരംഗങ്ങളിൽ തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേക ഫ്രീക്വൻസി ബാൻഡുകളാണ് ഇതിനായി അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്.

യുഎഇയുടെ ഭാവി ഗതാഗത സ്വപ്നങ്ങൾക്കും ഹരിത സാങ്കേതികവിദ്യ വികസനത്തിനും പുതിയ തീരുമാനം വൻ കുതിപ്പേകും.

ആഗോളതലത്തിൽ തന്നെ അത്യാധുനിക എയർ ടാക്സി സർവീസുകൾ വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്ന ആദ്യ രാജ്യങ്ങളിലൊന്നായി മാറുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള പ്രധാന നാഴികക്കല്ലായാണ് ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ആൻഡ് ഡിജിറ്റൽ ഗവൺമെന്‍റ് റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റിയുടെ ഈ നടപടി വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.

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