യുഎഇയിൽ പെട്രോൾ വില കൂടും, മാറ്റമില്ലാതെ ഡീസൽ

അന്താരാഷ്ട്ര എണ്ണവില ഉയർന്നതോടെ മേയ് മുതൽ യുഎഇയിൽ പെട്രോൾ ലിറ്ററിന് 28 ഫിൽസ് വരെ വർധിക്കും, ഡീസൽ നിരക്ക് നിലവിലെ നിലയിൽ തുടരും
ദുബായ്: യുഎഇയിൽ അടുത്ത മാസം ഇന്ധന വില വർദ്ധിക്കും. മേയ് മാസത്തേക്കുള്ള ഇന്ധനവില പുതുക്കി പുതുക്കിയ നിരക്കുകൾ മേയ് ഒന്നിന് നിലവിൽ വരും. ഡീസൽ വിലയിൽ മാറ്റമുണ്ടാകില്ല.

പുതിയ നിരക്ക് ഇപ്രകാരം (ബ്രാക്കറ്റിൽ പഴയ നിരക്ക്):

  • സൂപ്പർ 98 പെട്രോൾ: ലിറ്ററിന് 3.66 ദിർഹം (3.39)

  • സ്‌പെഷ്യൽ 95 പെട്രോൾ: ലിറ്ററിന് 3.55 ദിർഹം (3.28)

  • ഇ-പ്ലസ് പെട്രോൾ: ലിറ്ററിന് 3.48 ദിർഹം (3.20)

ആഗോള എണ്ണവിലയിലെ മാറ്റങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഓരോ മാസവും ഇന്ധനവില പുതുക്കുന്ന സംവിധാനമാണ് യു.എ.ഇയിൽ നിലവിലുള്ളത്. അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിലെ വിലവർധനയാണ് മേയ് മാസത്തിൽ പെട്രോൾ വില വർധിക്കാൻ കാരണമായത്.

മേയ് ഒന്ന് മുതൽ എണ്ണ കയറ്റുമതി രാജ്യങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയായ ഒപെക്കിൽ നിന്ന് യുഎഇ പിന്മാറുകയാണ്. വരും മാസങ്ങളിൽ ഇതിന്‍റെ പ്രതിഫലനങ്ങൾ ഇന്ധന വിലയിൽ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് വിദഗ്ദ്ധർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

