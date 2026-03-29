വൻ ചോക്കളേറ്റ് കൊള്ള; മോഷണം പോയത് 12 ടൺ കിറ്റ്കാറ്റ്

എവിടെ വച്ചാണ് ട്രക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടതെന്നതിൽ വ്യക്തത വരുത്താൻ കമ്പനി തയാറായിട്ടില്ല.
റോം: പന്ത്രണ്ട് ടൺ കിറ്റ്കാറ്റ് ചോക്കളേറ്റ് മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതായി പരാതിപ്പെട്ട് സ്വിസ് ഫുഡ് കമ്പനി നെസ്‌ലെ. മധ്യ ഇറ്റലിയിൽ നിന്നും പോളണ്ടിലേക്ക് കൊണ്ടു പോകുന്നതിനിടെ ട്രക്കുൾപ്പെടെ മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു എന്നാണ് പരാതി. ട്രക്കിൽ 413,793 ബാർ കിറ്റ് കാറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നാണ് കമ്പനി അധികൃതർ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്.

എന്നാൽ എവിടെ വച്ചാണ് ട്രക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടതെന്നതിൽ വ്യക്തത വരുത്താൻ കമ്പനി തയാറായിട്ടില്ല. ടൺ കണക്കിന് കിറ്റ്കാറ്റ് മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതോടെ യൂറോപ്യൻ നാടുകളിൽ ഇനി കിറ്റ്കാറ്റിന് ക്ഷാമം നേരിട്ടേക്കുമെന്നാണ് കമ്പനി വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ട്രക്ക് എവിടെയാണെന്ന് ഇനിയും കണ്ടെത്താൻ ആയിട്ടില്ല. അന്വേഷണം തുടരുകയാണ്.

അനധികൃത മാർഗങ്ങളിലൂടെ യൂറോപ്യൻ വിപണിയിൽ ചോക്കളേറ്റ് എത്താൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും നെസ്‌ലെ പറയുന്നു.

theft
chocolate

Also Read

