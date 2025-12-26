World

ബഹിരാകാശ സുരക്ഷയും തുലാസിലാക്കിയ 2025

അയൽ രാജ്യങ്ങളുടെ ഭീകരാക്രമണങ്ങൾക്കിടയിലും ആധുനികവത്കരണ ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഇന്ത്യ സൈനിക ബഹിരാകാശ ശേഷികളിൽ ഗണ്യമായ നിക്ഷേപമാണ് നടത്തുന്നത്
Space security also in balance by 2025

ബഹിരാകാശ സുരക്ഷയും തുലാസിലാക്കിയ 2025

file photo 

Updated on

2025 മാർച്ചിലാണ് യുക്രെയ്നുമായി ഇന്‍റലിജൻസ്, ഉപഗ്രഹ ചിത്രങ്ങൾ പങ്കിടുന്നത് നിർത്താൻ യുഎസ് തീരുമാനിച്ചത്. ഇത് നിരവധി യൂറോപ്യൻ നാറ്റോ അംഗങ്ങൾക്ക് ഒരു വൻ ഉണർവായി മാറി. കാരണം അവർ നിരവധി ബഹിരാകാശ കഴിവുകൾക്കായി യുഎസിനെയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത്. എന്നാൽ റഷ്യയാകട്ടെ ബഹിരാകാശത്ത് തങ്ങളുടെ ശത്രുതാപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വർധിപ്പിച്ചതിനും 2025 സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു.

യുക്രെയ്നിയൻ ബഹിരാകാശ ആശയ വിനിമയ സംവിധാനങ്ങൾക്കു നേരെയുള്ള റഷ്യൻ ആക്രമണങ്ങളിൽ നിന്നും പാഠങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ട് ജർമനി അവരുടെ ആദ്യത്തെ ബഹിരാകാശ സുരക്ഷാ തന്ത്രം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതും 2025ൽ. ഈ കാലയളവിൽ തന്നെയാണ് ഫിന്നിഷ് സായുധ സേന ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി അവരുടെ ഉപഗ്രഹങ്ങളിൽ ഗണ്യമായ നിക്ഷേപം നടത്തിയത്.

Space security also in balance by 2025
ആഗോള സുരക്ഷയെ വെട്ടിലാക്കിയ 2025

2025ൽ യുകെയുടെ സുരക്ഷാ, പ്രതിരോധ അവലോകനത്തിലും ബഹിരാകാശ സുരക്ഷ ഒരു പ്രധാന ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമായിരുന്നു. ഇക്കഴിഞ്ഞ നവംബറിൽ ബഹിരാകാശത്ത് യൂറോപ്യൻ താൽപര്യങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനായി ആയുധങ്ങൾക്കായി മാത്രം 4.2ബില്യൺ യൂറോയുടെ ധനസഹായമാണ് ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡന്‍റ് ഇമ്മാനുവൽ മാക്രോൺ പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

യൂറോപ്പിനു പുറത്ത് ബഹിരാകാശം കൂടുതൽ സജീവവും സൈനിക വത്കരിക്കപ്പെട്ടതുമായ മേഖലയായി മാറുകയാണ്. അയൽ രാജ്യങ്ങളുടെ ഭീകരാക്രമണങ്ങൾക്കിടയിലും ആധുനികവത്കരണ ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഇന്ത്യ സൈനിക ബഹിരാകാശ ശേഷികളിൽ ഗണ്യമായ നിക്ഷേപമാണ് നടത്തുന്നത്. യുഎസിനെ കൂട്ടുപിടിച്ച് ബ്രസീൽ അതിന്‍റെ ശേഷി വർധിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ്.

2025 മേയ് മാസത്തിൽ ട്രംപ് പ്രഖ്യാപിച്ച ഗോൾഡൻ ഡോം പദ്ധതി-ഐസിബിഎം ആക്രമണത്തിൽ നിന്ന് യുഎസിനെ പ്രതിരോധിക്കാനുളള റീഗൻ കാലഘട്ടത്തിലെ മിസൈൽ പ്രതിരോധ പദ്ധതി ബഹിരാകാശത്തെ യുഎസ് സൈനികവത്കരണം ത്വരിതപ്പെടുത്തുമെന്നു ലോകത്തെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നു. ഇത് ബഹിരാകാശത്തിന്റെ സൈനികവൽക്കരണം ത്വരിതപ്പെടുത്തുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നു.

കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബറിൽ റഷ്യ ബഹിരാകാശ ആയുധമാകാൻ പോന്ന ഒരു ഉപഗ്രഹം വിക്ഷേപിച്ചതായി യുഎസ് ആരോപിച്ചിരുന്നു. ഒക്റ്റോബറിൽ യുകെ ബഹിരാകാശ കമാന്‍ഡിന്‍റെ തലവൻ ബഹിരാകാശ ആസ്തികളെ കുറിച്ചുള്ള റഷ്യൻ ജാമിങ് ആക്രമണങ്ങളെ കുറിച്ച് മുന്നറിയിപ്പു നൽകിയിരുന്നു. ഇതെല്ലാം എത്തി നിൽക്കുന്നത് 2026ൽ ബഹിരാകാശം കൂടുതൽ വാണിജ്യവത്കരിക്കപ്പെടുമെന്നും കൂടുതൽ സൈനികവത്കരിക്കപ്പെടുമെന്നുമുള്ള ഗുരുതര യാഥാർഥ്യങ്ങളിലേയ്ക്കാണ്.

space
war

Also Read

No stories found.

Trending

No stories found.
logo
Metro Vaartha
www.metrovaartha.com