പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷം പ്രവചിച്ച് ജ്യോതിഷി; അടുത്തത് ഇന്ത്യയും പാക്കിസ്ഥാനും

പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷം ഇപ്പോഴും രൂക്ഷമായി തുടരുകയാണ്. അപ്രതീക്ഷിതമായി ഉണ്ടായ പ്രതിസന്ധിയിൽ കുടുങ്ങിയത് നിരവധി പേരാണ്. എന്നാൽ ദിവസങ്ങൾക്കു മുൻപേ ഇത്തരമൊരു പ്രതിസന്ധി പ്രവചിച്ചു കൊണ്ടുള്ള യുവജ്യോതിഷിയുടെ വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാകുകയാണ്. നതാലി എന്ന യാത്രാ ജ്യോതിഷിയാണ് പ്രവചനം നടത്തിയിരിക്കുന്നത്.
പശ്ചിമേഷ്യ ഈ ആഴ്ചയിൽ കടുത്ത അനിശ്ചിതാവസ്ഥയിലായിക്കും. യുഎഇ, ഒമാൻ, ഇറാൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നാണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ നതാലിയ പ്രവചിച്ചത്. നതാലിയയുടെ വാക്കുകൾ അപ്പാടെ സത്യമായതിന്റെ അമ്പരപ്പിലാണ് ഇന്റർനെറ്റ്. നതാലിയയുടെ പുതിയ പ്രവചനവും അമ്പരപ്പിക്കുന്നതാണ്.
മധ്യ ഏഷ്യ, പാക്കിസ്ഥാൻ, അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ, ഇന്ത്യ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലൂടെയാത്ര ചെയ്യുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നാണ് പ്രവചനം. ഈ വർഷം അവസാനത്തോടെ തെക്കൻ ഏഷ്യയിൽ വലിയ സംഘർഷമുണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രവചനം.