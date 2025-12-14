ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ബീച്ചിൽ വെടിവയ്പ്പ്; 10 പേർ മരിച്ചു

സിഡ്നി: ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ബോണ്ടി ബീച്ചിലുണ്ടായ വെടിവയ്പ്പിൽ പത്തു പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. നിരവധി പേർക്ക് പരുക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. രണ്ടു പേരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കറുത്ത വസ്ത്രം ധരിച്ച രണ്ടു പേർ 50 റൗണ്ട് വെടിവയച്ചതായാണ് റിപ്പോർട്ട്. യഹൂദ ഉത്സവമായ ഹാനക്ക ആഘോഷങ്ങൾക്കിടെ പ്രാദേശിക സമയം വൈകിട്ട് 6 മണിയോടെയാണ് വെടിവയ്പ്പുണ്ടായത്.
ബീച്ചിൽ ഈ സമയത്ത് നൂറു കണക്കിന്പേർ ഒത്തു കൂടിയിരുന്നു. തിരിച്ചുള്ള വെടിവയ്പ്പിൽ ഒരു അക്രമി കൊല്ലപ്പെട്ടതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.
ഇനിയൊരറിയിപ്പുണ്ടാകുന്നതു വരെ ബീച്ചിലേക്ക് പ്രവേശിക്കരുതെന്ന് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എട്ടു ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ആഘോഷത്തിന്റെ ആദ്യ ദിനത്തിലായിരുന്നു ആക്രമണം.