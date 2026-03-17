മൊജ്തബ ഖമനേയി എവിടെ?

രാജ്യത്തിന്റെ പരമോന്നത നേതാവ് ആയത്തുള്ള മൊജ്തബ ഖമനേയി മോസ്കോയിൽ വിദഗ്ധ ചികിത്സയിലാണെന്ന മാധ്യമ റിപ്പോർട്ട് റഷ്യയിലെ ഇറാൻ അംബാസിഡർ കാസിം ജലാലി നിഷേധിച്ചു. സ്റ്റേറ്റ് ടാസ് വാർത്താ ഏജൻസിയാണ് ഇത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്.
യുഎസ്-ഇസ്രയേൽ വ്യോമാക്രമണത്തിൽ ആയത്തുള്ള അലി ഖമനേയിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം ഇറാന്റെ പരമോന്നത പദവിയിലേയ്ക്കു വന്ന 56 കാരനായ മൊജ്തബയെ റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ലാഡിമിർ പുടിന്റെ വ്യക്തിപരമായ ക്ഷണത്തെ തുടർന്ന് വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി മോസ്കോയിലേയ്ക്ക് മാറ്റിയതായി കുവൈറ്റ് പത്രമായ അൽ-ജരിദ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു.