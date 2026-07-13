ബാങ്കോക്കിലെ ബാറിൽ തീപിടിത്തം; 27 മരണം, 22 ഓളം പേർ അതീവ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ | video

ബങ്കോക്ക്: തായ്ലൻഡ് തലസ്ഥാനമായ ബാങ്കോക്കിലെ ബാറിലുണ്ടായ തീപിടിത്തത്തിൽ 27 മരണം. 22 ഓളം പേർക്ക് ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റു. അപകടത്തിൽ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. തീപിടിത്തതിന്റെ കാരണം വ്യക്തമല്ല.
ബാങ്കോക്ക് മെട്രൊപൊളിറ്റൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നതനുസരിച്ച്, സംഭവത്തിൽ ആകെ 63 പേർക്ക് പരുക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ 22 പേരാണ് അതീവ ഗുരുതരാവസ്ഥയിലുള്ളത്.
ഇരകളുടെ മൃതദേഹങ്ങളിലധികവും പിൻഭാഗത്തെ ടോയ്ലറ്റിൽ നിന്നാണ് കണ്ടെത്തിയതെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. തീ പിടിത്തത്തെ തുടർന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചവരാവാം ഇവരെന്നാണ് വിവരം.