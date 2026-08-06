ധാക്ക: ബംഗ്ലാദേശ് മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഷെയ്ഖ് ഹസീനയ്ക്കൊപ്പം വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തതിന് ക്രിക്കറ്റ് താരം ഷാക്കിബ് അൽ ഹസന്റെ വീടിന് നേരെ ആക്രമണം. മഗുര ടൗണിലെ കേശബ് മോറിലുള്ള കുടുംബ വീടിന് നേരെയാണ് പെട്രോൾ ബോംബ് ആക്രമണമുണ്ടായത്.
വിവിധ മാധ്യമങ്ങളാണ് പെട്രോൾ ബോംബ് ആക്രമണം ഉണ്ടായതെന്ന കാര്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതെങ്കിലും പൊലീസ് ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. ഷെയ്ഖ് ഹസീന ഡൽഹിയിൽ നിന്നും നടത്തിയ വെർച്വൽ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിലാണ് ഷാക്കിബ് പങ്കെടുത്തത്.
ആക്രമണത്തിനു പിന്നാലെ അക്രമികൾ വീട് തകർത്തതായും തീയിടാൻ ശ്രമിച്ചെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ബുധനാഴ്ച രാത്രിയോടെയാണ് ആക്രമണമുണ്ടായത്.
ഫാസിസത്തിന്റെ വ്യക്തമായ ലക്ഷണമാണിതെന്ന് അവാമി ലീഗ് പ്രതികരിച്ചു. ഈ വർഷം ഡിസംബറിൽ ബംഗ്ലാദേശിലേക്ക് തിരിച്ചുപോകുമെന്ന് നേരത്തെ ഷെയ്ഖ് ഹസീന വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.