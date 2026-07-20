കഴിഞ്ഞയാഴ്ച നടന്ന ഇറാൻ-യുഎസ് ആക്രമണങ്ങളിൽ ഡസൻ കണക്കിനു യുഎസ് സൈനികർക്ക് പരിക്കേറ്റതായും നിരവധി ഹെലികോപ്റ്ററുകൾക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചതായും പെന്റഗൺ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് നിരവധി അജ്ഞാതരായ യുഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസിനോട് പറഞ്ഞു.
ഇറാന്റെ ആക്രമണങ്ങൾ പരിഷ്കരിക്കാനൻ സഹായിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പെന്റഗൺ എന്തിനാണ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതെന്ന് ഒരു യുഎസ് സൈനികോദ്യോഗസ്ഥൻ ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസിനോട് ചോദിച്ചു. അപകടത്തിൽ പെട്ട യുഎസ് സൈനികരുടെ വിവരങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ സെൻട്രൽ കമാൻഡ് (CENTCOM) ബാധ്യസ്ഥരല്ലെന്നാണഅ യുഎസ് സൈന്യത്തിന്റെ പക്ഷം. ഏറ്റവുമൊടുവിൽ നടന്ന യുദ്ധത്തിൽ മൂന്നു യുഎസ് സൈനികർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. അവരുടെ പേരു വിവരങ്ങൾ യുഎസ് പുറത്തു വിട്ടു.