ബ്രിക്സ് ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ബംഗ്ലാദേശ് പ്രധാനമന്ത്രി താരിഖ് റഹ്മാനെ ക്ഷണിച്ച് ഇന്ത്യ

ന്യൂഡൽഹി: വരാനിരിക്കുന്ന ബ്രിക്സ് ഉച്ചകോടിയുടെ ഔട്ട്റീച്ച് സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ബംഗ്ലാദേശ് പ്രധാനമന്ത്രി താരിഖ് റഹ്മാനെ ഇന്ത്യ ക്ഷണിച്ചു. നിലവിൽ ബിംസ്റ്റെക് സംഘടനയുടെ അധ്യക്ഷനെന്ന നിലയിലാണ് ക്ഷണം നൽകിയിരിക്കുന്നതെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ചൊവ്വാഴ്ച അറിയിച്ചു.
സെപ്റ്റംബർ 12, 13 തീയതികളിൽ ന്യൂഡൽഹിയിൽ നടക്കുന്ന ബ്രിക്സ് ഉച്ചകോടിക്ക് ഇന്ത്യയാണ് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്നത്. പശ്ചിമേഷ്യയിലെ പ്രതിസന്ധിയുടെ സാമ്പത്തിക പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി ആഗോള വിഷയങ്ങൾ ഉച്ചകോടിയിൽ ചർച്ചയാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.
ബംഗ്ലാദേശിൽ ഫെബ്രുവരിയിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയായി ചുമതലയേറ്റതിന് പിന്നാലെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഉഭയകക്ഷി സന്ദർശനം നടത്താനും റഹ്മാനെ ക്ഷണിച്ചിരുന്നുവെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് രൺധീർ ജയ്സ്വാൾ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു. ബ്രിക്സ് ഉച്ചകോടിയുടെ ഔട്ട്റീച്ച് സമ്മേളനത്തിലേക്കുള്ള ക്ഷണം സംഘടനയിൽ പിന്തുടരുന്ന പതിവ് നടപടിക്രമത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്നും മറ്റ് പ്രാദേശിക സംഘടനകളുടെ അധ്യക്ഷന്മാർക്കും സമാനമായി ക്ഷണം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ബ്രിക്സിന്റെ നിലവിലെ അധ്യക്ഷ രാജ്യമെന്ന നിലയിലാണ് ഇന്ത്യ ഉച്ചകോടിക്ക് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്നത്. ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷി ജിൻപിംഗ്, റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ളാദിമിർ പുടിൻ, ഇറാൻ പ്രസിഡന്റ് മസൂദ് പെസെഷ്കിയാൻ എന്നിവരുൾപ്പെടെ നിരവധി ലോകനേതാക്കൾ ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.
ബ്രസീൽ, റഷ്യ, ഇന്ത്യ, ചൈന, ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക എന്നീ രാജ്യങ്ങളുമായി ആരംഭിച്ച ബ്രിക്സ് കൂട്ടായ്മയിൽ 2024ൽ ഈജിപ്ത്, എത്യോപ്യ, ഇറാൻ, യുഎഇ എന്നിവയും 2025ൽ ഇൻഡോനേഷ്യയും അംഗങ്ങളായി ചേർന്നു. ലോക ജനസംഖ്യയുടെ ഏകദേശം 49.5 ശതമാനത്തെയും ആഗോള ജിഡിപിയുടെ 40 ശതമാനത്തെയും ആഗോള വ്യാപാരത്തിന്റെ 26 ശതമാനത്തെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട വളർന്നുവരുന്ന സമ്പദ്വ്യവസ്ഥകളുടെ കൂട്ടായ്മയായാണ് ബ്രിക്സ് അറിയപ്പെടുന്നത്.
ബ്രിക്സിൽ അംഗങ്ങളല്ലാത്ത നിരവധി രാജ്യങ്ങളുടെ നേതാക്കളെയും ഉച്ചകോടിയുടെ ഔട്ട്റീച്ച് സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഇന്ത്യ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ മേഖലയിലെ ബഹുമേഖലാ സാങ്കേതിക-സാമ്പത്തിക സഹകരണ കൂട്ടായ്മയായ ബിംസ്റ്റെക്കിൽ ഇന്ത്യ, ബംഗ്ലാദേശ്, ശ്രീലങ്ക, തായ്ലൻഡ്, മ്യാൻമർ, നേപ്പാൾ, ഭൂട്ടാൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങളാണ് അംഗങ്ങൾ.