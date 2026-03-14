യുഎഇ‍യിൽ ഇറാൻ ആക്രമണം; ഡ്രോൺ അവശിഷ്ടം വീണ് തീപിടിത്തം

വാഷിങ്ടൺ: യുഎഇയിൽ ഇറാൻ ആക്രമണം. ഫുജൈറയിലെ ഓയിൽ ഇൻഡസ്ട്രി സോണിലാണ് ആക്രമണം ഉണ്ടായത്. വ്യോമ പ്രതിരോധ സംവിധാനം ഡ്രോണിനെ തകർത്തു. ഡ്രോൺ അവശിഷ്ടങ്ങൾ വീണ് തീപിടിത്തം ഉണ്ടായി.

ആർക്കും പരുക്കില്ല. അതിനിടെ പശ്ചിമേഷ്യയിലേക്ക് യുഎസ് കൂടുതൽ സൈനികരേ അയച്ചു. ജപ്പാനിലെ ഒക്നാവയിലുള്ള താവളത്തിൽ നിന്ന് 2500 മറീനുകൾ പുറപ്പെട്ടു.

യുഎസ്എസ് ട്രിപ്പോളി എന്ന യുദ്ധകപ്പലിലാണ് യാത്ര. സൈനിക ശേഷി അമെരിക്ക വർധിപ്പിച്ചതോടെ യുദ്ധം നീണ്ടേക്കുമെന്നാണ് വിവരം. അതേസമയം ഇറാനിലെ എണ്ണ ഉൽപ്പാദന നിലയങ്ങൾ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടാൽ അമെരിക്കയുമായി ബന്ധമുള്ള എണ്ണ ഉൽപ്പാദന നിലയങ്ങളെയും ആക്രമിക്കുമെന്ന് ഇറാൻ വ്യക്തമാക്കി

Also Read

No stories found.

Trending

No stories found.
