എൻവിഡിയ സിഇഒയായി ഹുവാങ്ങിനെ തിരിച്ചെത്തിക്കണം: മസ്കും കലാനിക്കും

വാഷിങ്ടൺ: എൻവിഡിയയുടെ മുൻ സിഇഒ ജെൻസൺ ഹുവാങിനെ വീണ്ടും കമ്പനിയുടെ തലപ്പത്തേയ്ക്കു കൊണ്ടു വരണമെന്ന ആവശ്യവുമായി ഇലോൺ മസ്കും യൂബർ സഹസ്ഥാപകൻ ട്രാവിസ് കലാനിക്കും ഉൾപ്പടെ ഒന്നര ലക്ഷത്തിലധികം പേർ രംഗത്ത്. ഞായറാഴ്ച വരെയുള്ള കണക്ക് അനുസരിച്ച് 1.58 ലക്ഷത്തിലധികം പേരാണ് ഹുവാങിനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടു വരണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള തുറന്ന കത്തിൽ ഒപ്പു വച്ചത്. സ്വതന്ത്ര അന്വേഷണം നടത്തി വസ്തുതകൾ പുറത്തു കൊണ്ടു വരുന്നതു വരെ ജെൻസൺ ഹുവാങിനെ സിഇഒ സ്ഥാനത്തേയ്ക്കു തിരിച്ചു കൊണ്ടു വരണമെന്ന് എൻവിഡിയ ഡയറക്റ്റർ ബോര്ഡിനോട് കത്തില് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. വിവാദത്തെ തുടര്ന്ന് വ്യാഴാഴ്ചയാണ് 33 വര്ഷമായി കമ്പനിയെ നയിച്ചിരുന്ന ഹുവാങ് രാജിവെച്ചത്.
സ്പേസ് എക്സ് മേധാവി ഇലോണ് മസ്കിന് പുറമെ എപ്പിക് ഗെയിംസ് സ്ഥാപകനും സിഇഒയുമായ ടിം സ്വീനി, പ്രമുഖ ബിസിനസ് ഇന്ക്യുബേറ്ററായ വൈ കോമ്പിനേറ്ററിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ഗാരി ടാന് എന്നിവരും കത്തില് ഒപ്പുവെച്ചിട്ടുണ്ട്. യൂബര് സഹസ്ഥാപകന് ട്രാവിസ് കലാനിക്കും ഹുവാങിന് പിന്തുണയുമായി രംഗത്തെത്തി. ഹുവാങിന് തെറ്റുകള് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാകാമെന്നും തെറ്റുകള് സംഭവിക്കുന്നത് മനുഷ്യ സഹജമാണെന്നും എന്നാല് അദ്ദേഹത്തെ സ്വന്തം കമ്പനിയില്നിന്ന് പുറത്താക്കേണ്ട തരത്തിലുള്ള തെറ്റുകളൊന്നും ചെയ്തതായി താന് വിശ്വസിക്കുന്നില്ലെന്നും കലാനിക് കുറിച്ചു. കത്തില് ഒപ്പുവെച്ചവരില് 7,500ലധികം പേര് തങ്ങള് എന്വിഡിയ ജീവനക്കാരാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കമ്പനിയുടെ ആകെ ജീവനക്കാരുടെ ഏകദേശം 18 ശതമാനത്തോളം വരുമിത്.
എഐ വ്യവസായത്തിന്റെ ഗോഡ്ഫാദര്
നിര്മിതബുദ്ധി മേഖലയിലെ നിര്ണായക വ്യക്തിത്വമായാണ് ജെന്സന് ഹുവാങ് വ്യവസായ ലോകത്ത് അറിയപ്പെടുന്നത്. കറുത്ത ലെതര് ജാക്കറ്റ് ധരിച്ചെത്തുന്ന അദ്ദേഹത്തെ എഐ വ്യവസായത്തിന്റെ ഗോഡ്ഫാദര് എന്നാണ് പലരും വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ഹുവാങിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് എന്വിഡിയ സിലിക്കണ് വാലിയിലെ ഏറ്റവും സ്വാധീനമുള്ള നിക്ഷേപകരിലൊന്നായി മാറിയത്. ഡാറ്റാ സെന്ററുകള്ക്കും സ്റ്റാര്ട്ടപ്പുകള്ക്കും കമ്പനി വലിയ സാമ്പത്തിക പിന്തുണ നല്കി. ഇതോടെ എഐ മേഖലയിലെ ‘സെന്ട്രല് ബാങ്ക്’ എന്ന വിശേഷണവും എന്വിഡിയയ്ക്ക് ലഭിച്ചു.
ചൈനീസ് എഐ മോഡലുകള് ഉള്പ്പെടെയുള്ള ഓപ്പണ് എഐ സംവിധാനങ്ങളെ ഹുവാങ് ശക്തമായി പിന്തുണച്ചിരുന്നു. നിര്മിതബുദ്ധി വികസനത്തിന് നിയന്ത്രണങ്ങള് ഏര്പ്പെടുത്തുന്നതിനെയും അദ്ദേഹം എതിര്ത്തു. ഈ വിഷയങ്ങളില് ക്ലോഡ് എഐയുടെ സ്രഷ്ടാക്കളായ ആന്ത്രോപിക്കുമായും കമ്പനിയുടെ മേധാവി ഡാരിയോ അമോദെയുമായും ഹുവാങ് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസത്തിലായിരുന്നു. അതേസമയം, വിവാദങ്ങള്ക്കിടയിലും ഹുവാങ് എന്വിഡിയയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താനുള്ള സാധ്യത പരിശോധിക്കുന്നതായി ഫിനാന്ഷ്യല് ടൈംസ് നേരത്തെ റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത അനുയായികളിലൊരാള് വൈറ്റ് ഹൗസിന്റെ പിന്തുണ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി സിലിക്കണ് വാലിയിലെ പ്രമുഖ എക്സിക്യൂട്ടീവുകളെ ഉള്പ്പെടുത്തി പ്രത്യേക സംഘത്തിന് രൂപം നല്കുകയാണെന്നും റിപ്പോര്ട്ടില് പറയുന്നു.
ഹുവാങിന്റെ തിരിച്ചുവരവിനുള്ള സാധ്യതകള് പരിഗണിക്കണമെന്ന് പ്രമുഖ നിക്ഷേപകരായ ബ്രാഡ് ഗെര്സ്റ്റ്നറും ഗാവിന് ബേക്കറും വെള്ളിയാഴ്ച എന്വിഡിയ ഡയറക്റ്റര് ബോര്ഡിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാല് കമ്പനിയുടെ അടുത്ത സിഇഒയെ പുറത്തുനിന്ന് കണ്ടെത്തണമെന്ന നിലപാടിലാണ് അമേരിക്കന് ട്രഷറി സെക്രട്ടറി സ്കോട്ട് ബെസന്റ്. നേതൃത്വത്തില് സമൂലമായ മാറ്റം വേണമെന്നും ചൈനയിലേക്ക് എന്വിഡിയയുടെ എഐ ചിപ്പുകള് അനധികൃതമായി കടത്തിയെന്ന ആരോപണങ്ങളില് കമ്പനി അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് കണ്ണടച്ചിരുന്നോയെന്ന് വ്യക്തമാക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.