ട്രംപ് 'മുഴുവൻ നാഗരികതയെയും' ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയാൽ തങ്ങളുടെ സഖ്യകക്ഷികൾ ബാബ് എൽ-മണ്ടേബ് കടലിടുക്ക് അടച്ചുപൂട്ടും: ഭീഷണിയുമായി ഇറാൻ

ഇറാനിൽ ഒരു "മുഴുവൻ നാഗരികതയെയും" നശിപ്പിക്കുമെന്ന് ട്രംപ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, സംഘർഷങ്ങൾ രൂക്ഷമാകുകയാണെങ്കിൽ, സഖ്യകക്ഷികൾ തന്ത്രപ്രധാനമായ ബാബ് എൽ-മണ്ടേബ് കടലിടുക്ക് അടച്ചുപൂട്ടുമെന്നും ഇത് ആഗോള എണ്ണ വ്യാപാരത്തെ തടസപ്പെടുത്തുമെന്നും മുന്നറിയിപ്പുമായി ടെഹ്റാൻ.
“സ്ഥിതി നിയന്ത്രണാതീതമായാൽ, ടെഹ്റാന്റെ സഖ്യകക്ഷികൾ ബാബ് എൽ-മന്ദേബ് കടലിടുക്കും അടച്ചുപൂട്ടും.” എന്നാണ് ഒരു മുതിർന്ന ഇറാനിയൻ വൃത്തം റോയിട്ടേഴ്സിനോടു പറഞ്ഞത്. വാഷിങ്ടണിന്റെ സമ്മർദ്ദത്തിനു വഴങ്ങി കീഴടങ്ങുന്നതിനോട് ടെഹ്റാൻ അനുകൂലമായ സമീപനം ഒരിക്കലും എടുക്കില്ല എന്നും ഇറാനിയൻ വൃത്തം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ബാബ് എൽ-മണ്ടേബ് കടലിടുക്ക്
അമേരിക്കയുമായുള്ള വർധിച്ചുവരുന്ന സംഘർഷങ്ങൾക്ക് ഇടയിലാണ് കടലിടുക്ക് അടയ്ക്കാനുള്ള ഇറാന്റെ മുന്നറിയിപ്പ് വരുന്നത്. യെമൻ ആസ്ഥാനമായുള്ള ഹൂത്തി സേന ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രാദേശിക സഖ്യകക്ഷികളെ പരോക്ഷമായി സ്വാധീനിക്കാനുള്ള ടെഹ്റാന്റെ ശേഷിയാണ് ഇതിലൂടെ വ്യക്തമാകുന്നത്.
ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ പ്രതിസന്ധിക്കൊപ്പം ബാബ് എൽ-മണ്ടേബ് കടലിടുക്കിന്റെ പ്രാധാന്യവും വർധിച്ചു. രണ്ട് ചോക്ക്പോയിന്റുകളിലും ഒരേസമയം ഉണ്ടാകുന്ന തടസങ്ങൾ ആഗോള ഊർജ്ജ വിതരണത്തെ രണ്ട് ദിശകളിൽ നിന്ന് ഞെരുക്കിയേക്കാം. ഇത് സാമ്പത്തിക തകർച്ചയെ തീവ്രമാക്കും. പേർഷ്യൻ ഗൾഫിനപ്പുറത്തേക്ക് അതിന്റെ തന്ത്രപരമായ വ്യാപ്തി വർധിപ്പിക്കാനുള്ള ഇറാന്റെ ശേഷിയെയാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.