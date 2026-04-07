"ഇറാനിലെ ഭീകര ഭരണകൂടത്തെ ഞങ്ങൾ തകർക്കുകയാണ്" : ഇസ്രയേൽ

ഇറാനിലുടനീളം ഐആർജിസിയുടെ പാലങ്ങളും റെയ്ൽവേകളും തകർത്തത് സ്ഥിരീകരിച്ച് നെതന്യാഹു രംഗത്തെത്തി. ഇറാനിലെ ഭീകര ഭരണകൂടത്തെ ഞങ്ങൾ തകർക്കുകയാണ്. ഭരണകൂട കമാൻഡർമാരെ കൊന്നു. കൂടുതൽ ആക്രമണങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നടത്തും.ഹോർമൂസ് സമയപരിധി ലംഘിച്ചാൽ പൂർണമായും തച്ചുടയ്ക്കാൻ പോന്ന ആക്രമണവും നടത്തുമെന്നും ട്രംപ് മുന്നറിയിപ്പു നൽകി. ഇറാനിലെ സുപ്രധാനമായ രണ്ടു പാലങ്ങളും റെയ്ൽ വേ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും തകർന്നതായി ഇതിനകം ഇറാനിയൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇറാന്റെ ഈ ഭീകര ഭരണകൂടത്തെ കൂടുതൽ ശക്തിയോടെയും വർധിച്ചു വരുന്ന തീവ്രതയോടെയും ഞങ്ങൾ തകർക്കുകയാണെന്നാണ് നെതന്യാഹുവിന്റെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റേതായി പുറത്തു വന്ന വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത്.
"ഇന്നലെ, ഇറാനിയൻ വ്യോമസേനാ താവളത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ പൈലറ്റുമാർ ഗതാഗത വിമാനങ്ങളും ഡസൻ കണക്കിന് ഹെലികോപ്റ്ററുകളും നശിപ്പിച്ചു. ഇന്ന് അവർ റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന റെയിൽവേകളും പാലങ്ങളും ആക്രമിച്ചു."
ഇറാനിലെ നിരവധി പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് ആയുധങ്ങളും സൈനിക ഉപകരണങ്ങളും കൊണ്ടുപോകുന്നതിനായി ഇറാനിയൻ ഭീകര ഭരണകൂടത്തിന്റെ സായുധ സേന ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന എട്ട് പാലം ഭാഗങ്ങളെയാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടതെന്ന് ഇസ്രായേൽ സൈന്യം പറഞ്ഞു. ഇറാനിയൻ ഭീകര ഭരണകൂടത്തിന് നാശനഷ്ടങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വ്യോമസേന പൈലറ്റുമാർ തുടരുകയാണെന്ന് ഇസ്രായേൽ സൈനിക വക്താവ് ബ്രിഗേഡിയർ ജനറൽ എഫി ഡെഫ്രിൻ പറഞ്ഞു.
"ഇന്നലെ രാത്രി ഞങ്ങൾ നിരവധി ഭരണകൂട കമാൻഡർമാരെ ഇല്ലാതാക്കുകയും അവർ ഉപയോഗിച്ച പ്രധാന അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു," അദ്ദേഹം എക്സിലെ ഒരു പോസ്റ്റിൽ എഴുതി. ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് തുറക്കുന്നതിനുള്ള കരാറിനുള്ള അർദ്ധരാത്രി സമയപരിധി പാലിച്ചില്ലെങ്കിൽ "ഒരു മുഴുവൻ നാഗരികതയും മരിക്കും" എന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയപ്പോഴാണ് ആക്രമണ പ്രഖ്യാപനം വന്നത്.
ജിഎംടി അർദ്ധരാത്രിയോടെ തന്ത്രപ്രധാനമായ എണ്ണ ചോക്ക് പോയിന്റിലൂടെ ടെഹ്റാൻ സ്വതന്ത്രമായി കടന്നുപോകാൻ അനുവദിച്ചില്ലെങ്കിൽ, പാലങ്ങളും പവർ പ്ലാന്റുകളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇറാന്റെ നിർണായക അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ പൂർണമായും തച്ചുടയ്ക്കുമെന്ന് ട്രംപ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു.