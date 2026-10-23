നെതന്യാഹു മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേയ്ക്കോ ?

ഇന്ന്, ഒക്റ്റോബർ 23ന് ഇസ്രയേലിൽ നടന്ന മാരിവ് പോൾ ലോകത്തോടു വിളിച്ചു പറയുന്നത് ഇടിഞ്ഞു താഴുന്ന ലികുഡ് പാർട്ടിയുടെ ജനസമ്മതിയെ കുറിച്ചും കുതിച്ചു കയറുന്ന അറബ് പാർട്ടി പിന്തുണക്കാരെക്കുറിച്ചുമുള്ള വിവരങ്ങളാണ്. മാരിവ് പോളിൽ യുണൈറ്റഡ് തോറ ജൂദായിസം എന്ന പാർട്ടിക്കും ഒട്സ്മ യെഹൂദിറ്റിനും ഓരോ സീറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടതായാണ് കാണിക്കുന്നത്. ലികുഡ് (19), ഷാസ് (8), മത സയണിസ്റ്റ് പാർട്ടി (7) എന്നിവയ്ക്ക് ഓരോ സീറ്റ് ലഭിച്ചു. മൊത്തത്തിൽ, മുൻ ആഴ്ചയിലെ വോട്ടെടുപ്പിനെ അപേക്ഷിച്ച് സഖ്യകക്ഷി മൂന്ന് സീറ്റുകൾ ദുർബലപ്പെടുത്തി.പീപ്പിൾ ഒഫ് ഇസ്രായേൽ (3ശതമാനം), ഹരേദി പബ്ലിക് പാർട്ടി (0.9ശതമാനം), നോം ലെയിസ്രായേൽ (0.5ശതമാനം), സോമെറ്റ് ബീറ്റ് യിസ്രായേൽ (0.5ശതമാനം) എന്നിവരും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പരിധി കടക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുന്നു.
ചൊവ്വാഴ്ച നടക്കാൻ പോകുന്ന നെസ്സെറ്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ള ഇസ്രായേലികളുടെ അനുപാതം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും, 81ശതമാനം ആയി എത്തിയെന്നും മാരിവ് പോൾ പ്രവചിക്കുന്നു. 2022ൽ വോട്ടർമാരുടെ പോളിങ് ശതമാനം 71 ആയിരുന്നു. വോട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ള അറബ് പാർട്ടി പിന്തുണക്കാരുടെ അനുപാതത്തിൽ ഗണ്യമായ വർദ്ധനവ്, ഒക്റ്റോബർ 8 ന് 74ശതമാനം ആയിരുന്നത് നിലവിലെ വോട്ടെടുപ്പിൽ 81ശതമാനം ആയി വർദ്ധിച്ചു, ഇത് ദേശീയ ശരാശരിയുമായി യോജിക്കുന്നു.
ഈ കണക്കുകൾ അറബ് പാർട്ടി ബ്ലോക്ക് നിലവിലെ നെസ്സെറ്റിൽ നേടിയതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സീറ്റുകൾ വരാനിരിക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നേടുന്നതിന് കാരണമാകും. അറബ് സമൂഹങ്ങളിലെ കുറ്റകൃത്യങ്ങളും രാഷ്ട്രീയ അവിശ്വാസവും സംബന്ധിച്ച ആശങ്കകൾക്കിടയിലും അറബ് വോട്ടർമാരുടെ പോളിംഗ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിൽ ഒരു പ്രധാന വിഷയമായി ഉയർന്നുവന്നിട്ടുണ്ട്.
മുന്നിൽ ഐസൻകോട്ട്
നിലവിൽ നെതന്യാഹുവിന് 41 ശതമാനമാണ് ലീഡ് ഉള്ളത്. എന്നാൽ ഐസൻകോട്ടിനാകട്ടെ അത് 49 ശതമാനമാണ്. കൂടാതെ മുൻ പോളിൽ നെതന്യാഹുവിനൊപ്പം 43 ശതമാനം വോട്ടു നേടിയ നഫ്താലി ബെന്നറ്റ് ഇപ്പോൾ 45 ശതമാനം വോട്ടുമായി നെതന്യാഹുവിനു മുന്നിൽ ലീഡ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇതൊക്കെ നെതന്യാഹുവിന്റെ തിരിച്ചു വരവിനു കൂച്ചു വിലങ്ങിടുന്ന തടസങ്ങളാണ്. നെതന്യാഹുവിനു ഇപ്പോഴും ലീഡ് തുടരാനാകുന്നത് അവിഗ്ഡോർ ലിബർമാനെതിരായി മാത്രമാണ്. അതാകട്ടെ ചെറിയ ലീഡാണ്. ലിബർമാൻ നേടിയ 39 ശതമാനം വോട്ടുകളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ നെതന്യാഹുവിനു ലഭിച്ചത് 44 ശതമാനം വോട്ടുകളാണ്.
പുതിയ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനേക്കാൾ ഭൂരിപക്ഷം ഇസ്രയേലികളുംഒരു ഐക്യ സർക്കാരിനെയാണ് താൽപര്യപ്പെടുന്നതെന്നു കാണിക്കുന്ന പ്രവചന ഫലങ്ങളാണ് മാരീവ് പോളിലൂടെ വ്യക്തമായത്. നെസ്സെറ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വ്യക്തമായ ഫലം നൽകിയില്ലെങ്കിൽ ഒരു ഐക്യ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കണമെന്നാണ് പോളിൽ പങ്കെടുത്ത 60 ശതമാനം ഇസ്രേയലികളും ആവശ്യപ്പെട്ടത്.
ഒക്റ്റോബർ 19 നും 22 നും ഇടയിൽ ജൂത, അറബ് പ്രതികരണക്കാർ ഉൾപ്പെടെ 18 വയസും അതിൽ കൂടുതലുമുള്ള ഇസ്രായേലിലെ ജനസംഖ്യയുടെ പ്രതിനിധി സാമ്പിളിൽ വോട്ടെടുപ്പ് നടത്തി. പ്രാരംഭ സാമ്പിളിൽ 1,000 പേർ പങ്കെടുത്തു, അവസാന സാമ്പിളിൽ 1,048 പേർ ഉൾപ്പെടുന്നു. Panel4All ന്റെ ഓൺലൈൻ പ്രതികരണ പാനൽ ഉപയോഗിച്ച് പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഡാറ്റ ശേഖരിച്ചു. ആകെ 580 ആളുകളെ ബന്ധപ്പെട്ടു, 188 പേർ പ്രതികരിച്ചു (30ശതമാനം), 78 പേർ സർവേ പൂർത്തിയാക്കി (41ശതമാനം). അറബ് ജനതയ്ക്കിടയിൽ ഗവേഷകർ അനുബന്ധ ടെലിഫോൺ പോളിംഗും നടത്തി. ആകെ 687 ടെലിഫോൺ കോളുകൾ വിളിച്ചു, 308 പേർ പ്രതികരിച്ചു (45ശതമാനം), 100 പേർ സർവേ പൂർത്തിയാക്കി (32ശതമാനം). പോളിന്റെ പരമാവധി സാമ്പിൾ പിശക് മാർജിൻ 3ശതമാനം ആയിരുന്നു.
സർവേയിൽ പങ്കെടുത്തവരിൽ 33ശതമാനം പേർ ചേഞ്ച് ബ്ലോക്കിൽ നിന്നുള്ള ഒരു നേതാവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അത്തരമൊരു സർക്കാർ വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു, അതേസമയം 19ശതമാനം പേർ നെതന്യാഹു ഒരു ഐക്യ സർക്കാരിനെ നയിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഒരു ഐക്യ സർക്കാർ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടാൽ, അത് ആര് നയിക്കണമെന്ന് മറ്റൊരു 8ശതമാനം പേർക്ക് താൽപ്പര്യമില്ല.
മുൻ പോളിൽ 27ശതമാനം വോട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ, ഒരു പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടായാൽ മറ്റൊരു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താൻ 23ശതമാനം പേർ മാത്രമേ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ. മറ്റൊരു 17ശതമാനം പേർ തങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. ഒക്റ്റോബർ 16 ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച മാരിവ് സർവേയിൽ ഭൂരിപക്ഷ പിന്തുണയും ഒരു ഐക്യ സർക്കാരിന് ലഭിച്ചു, 27ശതമാനം പേർ മറ്റൊരു തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു.
രാഷ്ട്രീയ കൂട്ടായ്മയുടെ കണ്ടെത്തലുകളുടെ ഒരു വിശകലനം കാണിക്കുന്നത് മറ്റൊരു തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സഖ്യ വോട്ടർമാരുടെ അനുപാതം 32ശതമാനം ൽ നിന്ന് 25ശതമാനം ആയി കുറഞ്ഞു എന്നാണ്. അതേസമയം, പ്രതിപക്ഷ വോട്ടർമാർ അവരുടെ മുൻഗണനകളിൽ സ്ഥിരത പുലർത്തുന്നു, ഭൂരിപക്ഷം (55ശതമാനം) സ്വന്തം ബ്ലോക്കിലെ ഒരു നേതാവിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു ഐക്യ സർക്കാരിനെ അനുകൂലിക്കുന്നു.
ഒക്റ്റോബർ 19 നും 22 നും ഇടയിൽ ജൂത, അറബ് പ്രതികരണക്കാർ ഉൾപ്പെടെ 18 വയസും അതിൽ കൂടുതലുമുള്ള ഇസ്രായേലിലെ ജനസംഖ്യയുടെ പ്രതിനിധി സാമ്പിളിൽ വോട്ടെടുപ്പ് നടത്തി. പ്രാരംഭ സാമ്പിളിൽ 1,000 പേർ പങ്കെടുത്തു, അവസാന സാമ്പിളിൽ 1,048 പേർ ഉൾപ്പെടുന്നു. Panel4All ന്റെ ഓൺലൈൻ പ്രതികരണ പാനൽ ഉപയോഗിച്ച് പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഡാറ്റ ശേഖരിച്ചു. ആകെ 580 ആളുകളെ ബന്ധപ്പെട്ടു, 188 പേർ പ്രതികരിച്ചു (30ശതമാനം), 78 പേർ സർവേ പൂർത്തിയാക്കി (41ശതമാനം). അറബ് ജനതയ്ക്കിടയിൽ ഗവേഷകർ അനുബന്ധ ടെലിഫോൺ പോളിംഗും നടത്തി. ആകെ 687 ടെലിഫോൺ കോളുകൾ വിളിച്ചു, 308 പേർ പ്രതികരിച്ചു (45ശതമാനം), 100 പേർ സർവേ പൂർത്തിയാക്കി (32ശതമാനം). പോളിന്റെ പരമാവധി സാമ്പിൾ പിശക് മാർജിൻ 3 ശതമാനം ആയിരുന്നു.