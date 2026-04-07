ഐഡിഎഫ് മുന്നറിയിപ്പിനെ തുടർന്ന് മധ്യ ഇറാനിയൻ നഗരത്തിൽ റെയിൽപാലം തകർന്നു

ഇറാന്റെ ഖാർഗ് ദ്വീപിൽ നിരവധി സ്ഫോടനങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടതായി ഇറാന്റെ അർധ ഔദ്യോഗിക വാർത്താ ഏജൻസിയായ മെഹർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.ഇറാന്റെ പടിഞ്ഞാറൻ തീരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഖാർഗ് ദ്വീപ് രാജ്യത്തിന്റെ ഒരു സുപ്രധാന എണ്ണ കയറ്റുമതി ടെർമിനലാണ്.
യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു കരാറിൽ ഉടൻ എത്തുകയും ഹോർമൂസ് കടലിടുക്ക് ഉടൻ വീണ്ടും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ദ്വീപ് നശിപ്പിക്കുമെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് അടുത്തിടെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.
കൂടാതെ, മധ്യ ഇറാനിയൻ നഗരമായ കാഷാനിലെ ഒരു റെയിൽ പാലത്തിന് നേരെ യുഎസ്-ഇസ്രായേൽ ആക്രമണത്തിൽ രണ്ട് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി ഒരു പ്രാദേശിക ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സ്റ്റേറ്റ് മീഡിയ ഇറാന്റെ ഐആർഎൻഎ വാർത്താ ഏജൻസിയോടു പറഞ്ഞു.
ഇറാനികൾ ട്രെയിനുകളിൽ നിന്നു വിട്ടു നിൽക്കണമെന്ന് ഇസ്രയേൽ മുന്നറിയിപ്പു നൽകിയതിനു മണിക്കൂറുകൾക്കു ശേഷമായിരുന്നു റെയിൽ പാലം തകർത്തത്. ഇറാന്റെ സകല പാലങ്ങളും ഇന്നു രാത്രി കൊണ്ടു തകർക്കുമെന്നാണ് ട്രംപിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ഭീഷണി.