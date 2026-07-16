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പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷ സാധ്യത: ഗൾഫ് മേഖലയിലെ വ്യോമാതിർത്തികളിൽ ജാഗ്രതാ നിർദേശം

യാത്രക്കാർക്കായി വിമാനക്കമ്പനികൾ അടിയന്തര യാത്രാ വിവരങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും പുറത്തുവിട്ടു.
Potential West Asia conflict: Alert issued for airspace in the Gulf region

പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷ സാധ്യത: ഗൾഫ് മേഖലയിലെ വ്യോമാതിർത്തികളിൽ ജാഗ്രതാ നിർദേശം

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ദുബായ്: പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സംഘർഷ സാഹചര്യത്തിൽ ഗൾഫ് മേഖലയിലെ വ്യോമാതിർത്തികളിൽ കടുത്ത ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചു. സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകളുടെ ഭാഗമായി യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള നിരവധി വിമാന സർവീസുകൾ റദ്ദാക്കുകയോ വഴിതിരിച്ചുവിടുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. യാത്രക്കാർക്കായി വിമാനക്കമ്പനികൾ അടിയന്തര യാത്രാ വിവരങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും പുറത്തുവിട്ടു.

ചില നിർദ്ദിഷ്ട വ്യോമപാതകൾ താൽക്കാലികമായി അടച്ചതിനെ തുടർന്ന് വിമാനങ്ങൾ കൂടുതൽ സുരക്ഷിതമായ മറ്റ് പാതകളിലൂടെയാണ് തിരിച്ചുവിടുന്നത്. ഇത് യാത്രാ സമയം വർധിക്കുന്നതിനും വിമാന സർവീസുകൾ വൈകുന്നതിനും കാരണമായിട്ടുണ്ട്.

വരും ദിവസങ്ങളിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ പദ്ധതിയിട്ടിട്ടുള്ളവർ വിമാനത്താവളങ്ങളിലേക്ക് പുറപ്പെടുന്നതിന് മുൻപായി തങ്ങളുടെ സർവീസുകളുടെ കൃത്യമായ സമയം ഓൺലൈൻ വഴിയോ വിമാനക്കമ്പനികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടോ ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്ന് അധികൃതർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

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