വാഷിംഗ്ടൺ: ടെക്സസിലെ ഇമിഗ്രേഷൻ തടങ്കൽ കേന്ദ്രത്തിൽ 29 ദിവസമായി കഴിയുന്ന ഏഴുവയസുകാരി വെനസ്വേലൻ ബാലിക, തന്നെ മോചിപ്പിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് യു.എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപിന് നേരിട്ട് കത്തെഴുതി. “മിസ്റ്റർ പ്രസിഡന്റ് ട്രംപ്, എനിക്ക് എന്റെ അച്ഛനെ കാണാനും എന്റെ സ്കൂളിൽ പോയി പഠിക്കാനും ആഗ്രഹമുണ്ട്” എന്ന് ടെക്സസിലെ ഡില്ലി ഇമിഗ്രേഷൻ പ്രോസസിങ് സെന്റ റിൽ വെച്ച് ഷാർലറ്റ് ഓർട്ടിസ് എന്ന കുട്ടി സ്പാനിഷിൽ എഴുതിയ കത്തിൽ പറയുന്നു. കത്തിനൊപ്പം തന്റെ യും മാതാപിതാക്കളുടെയും ചിത്രങ്ങളും അവൾ വരച്ചുചേർത്തിട്ടുണ്ട്.
കഴിഞ്ഞ ഒക്റ്റോബർ 26-ന് ലൂസിയാനയിൽ വെച്ച് അമ്മ കാരെൻ ഓർട്ടിസിനെ ഇമിഗ്രേഷൻ ആൻഡ് കസ്റ്റംസ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതിനെത്തുടർന്നാണ് ഷാർലറ്റും ഏകദേശം ഒരു മാസത്തോളമായി ഡില്ലിയിലെ തടങ്കൽ കേന്ദ്രത്തിൽ കഴിയുന്നത്. തടങ്കലിലായതോടെ തന്റെ പഠനം മുടങ്ങിയതിൽ വിഷമമുണ്ടെന്നും, പ്രത്യേകിച്ച് ചിത്രകലാ ക്ലാസുകളും അധ്യാപികയെയും താൻ വല്ലാതെ മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും ഷാർലറ്റ് പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു. തടങ്കലിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി അച്ഛനെ കെട്ടിപ്പിടിക്കാനും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം കളിക്കാനും താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതായും കുട്ടി വ്യക്തമാക്കി.
അറസ്റ്റിന് ശേഷം മകളെ തടങ്കൽ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അനുവദിച്ചെങ്കിലും, എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള നിയമലംഘനമോ മോശം പെരുമാറ്റമോ ഉണ്ടായാൽ കുട്ടിക്ക് 21 വയസാകുന്നതുവരെ അവളിൽ നിന്ന് അകറ്റി നിർത്തുമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതായി അമ്മ കാരെൻ ആരോപിച്ചു. സ്വമേധയാ അമേരിക്ക വിട്ടുപോകാൻ സമ്മതിച്ചാൽ ഇരുവരെയും മോചിപ്പിക്കാമെന്ന് ഐ.സി.ഇ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വാഗ്ദാനം ചെയ്തതായും അവർ വെളിപ്പെടുത്തി. 1985-ലെ ‘ഫ്ലോറസ് കരാർ’ പ്രകാരം കുടിയേറ്റ തടങ്കലിലുള്ള കുട്ടികളെ സാധാരണഗതിയിൽ 20 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ മോചിപ്പിക്കണമെന്നാണ് നിയമമെങ്കിലും, ഷാർലറ്റിന്റെ തടവ് 29 ദിവസം പിന്നിട്ടത് വലിയ ആശങ്കകൾക്ക് ഇടയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കുട്ടികളെ തടങ്കലിൽ പാർപ്പിക്കുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും ഡില്ലി കേന്ദ്രം അടച്ചുപൂട്ടണമെന്നും ടെക്സസ് നിയുക്ത ഗവർണർ ജീന ഹിനോജോസയും മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകരും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
2024-ൽ മുൻ പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡൻ നടപ്പിലാക്കിയ മാനുഷിക പരോൾ പദ്ധതിയിലൂടെയാണ് ഓർട്ടിസ് കുടുംബം വെനസ്വേലയിൽ നിന്ന് അമേരിക്കയിലെത്തിയത്. എന്നാൽ ട്രംപ് ഭരണകൂടം പിന്നീട് ഈ പദ്ധതി നിർത്തലാക്കി. ഇമിഗ്രേഷൻ കോടതിയിലെ വിചാരണയ്ക്ക് ഹാജരാകാത്തതിനെ തുടർന്ന് ജഡ്ജി ഉത്തരവിട്ട പ്രകാരമാണ് കാരെനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതെന്ന് ഹോംലാൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി വകുപ്പ് വക്താവ് അറിയിച്ചു. എന്നാൽ, തങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച നോട്ടീസിലെ പിഴവ് കാരണമാണ് കോടതിയിൽ ഹാജരാകാൻ കഴിയാതെ പോയതെന്ന് ഷാർലറ്റിന്റെ പിതാവ് ബ്രൂണോ ഓർട്ടിസ് വ്യക്തമാക്കി.
തടങ്കൽ കേന്ദ്രത്തിലെത്തിയതിന് ശേഷം മകളുടെ ഭാരം 15 പൗണ്ടോളം കുറഞ്ഞതായും, മുറിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ധാന്യഭക്ഷണം ഉദ്യോഗസ്ഥർ എടുത്തു കളഞ്ഞതായും ബ്രൂണോ ആരോപിച്ചു. ഒരു ദിവസം ആകെ അഞ്ച് സ്പൂൺ ചോറ് മാത്രമാണ് കുട്ടി കഴിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം വേദനയോടെ പറഞ്ഞു. തങ്ങൾ അനധികൃതമായല്ല അമേരിക്കയിൽ എത്തിയതെന്നും, അഭയം തേടി നിയമപരമായ മാർഗങ്ങളിലൂടെയാണ് വന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. എന്നാൽ, അഭയാർത്ഥി അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രം രാജ്യത്ത് നിയമപരമായ പദവി ലഭിക്കില്ലെന്നാണ് ഡി.എച്ച്.എസ് ഇതിനോട് പ്രതികരിച്ചത്.