സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോ: എൻവിഡിയ മുൻ സിഇഒ ജെൻസൻ ഹുവാങ്ങിന് കമ്പനിയിലെ മറ്റൊരു ജീവനക്കാരിയുമായും അടുത്ത ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് അറിവുള്ള രണ്ട് പേരെ ഉദ്ധരിച്ച് അന്താരാഷ്ട്ര വാർത്താ ഏജൻസിയായ റോയിട്ടേഴ്സാണ് ഇക്കാര്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. 63കാരനായ ഹുവാങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുറത്തുവരുന്ന മൂന്നാമത്തെ വിവാഹേതര ബന്ധമാണിത്.
നേരത്തെ പുറത്തുവന്ന രണ്ട് ബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വെളിപ്പെടുത്തലുകൾക്ക് പിന്നാലെയാണ് പുതിയ റിപ്പോർട്ട്. ചൈനീസ് ചാരവനിതയാണെന്ന് അമെരിക്കൻ രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗം സംശയിക്കുന്ന ആലീസ് ഹുവാങ്, എൻവിഡിയയുടെ ഹെൽത്ത് കെയർ വിഭാഗം വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കിംബർലി പവൽ എന്നിവരുമായുള്ള ബന്ധങ്ങളാണ് നേരത്തെ വാർത്തയായത്. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് വ്യാഴാഴ്ച ഹുവാങ് കമ്പനിയിൽ നിന്ന് രാജിവച്ചത്.
പുതിയ റിപ്പോർട്ടിൽ പരാമർശിക്കുന്ന ജീവനക്കാരിയുടെ പേര് റോയിട്ടേഴ്സ് വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഇവരെ ബന്ധപ്പെടാനുള്ള ശ്രമങ്ങളും വിജയിച്ചില്ല. സംഭവത്തിൽ പ്രതികരിക്കാൻ എൻവിഡിയ വിസമ്മതിച്ചു. ജെൻസൻ ഹുവാങ്, കിംബർലി പവൽ, എൻവിഡിയ ബോർഡ് പ്രതിനിധി എന്നിവരും പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല.
ആലീസ് ഹുവാങ്ങുമായുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവന്നതിന് പിന്നാലെ നവംബർ എട്ടിന് പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിൽ വിവാഹേതര ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് ജെൻസൻ ഹുവാങ് സമ്മതിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ആലീസിന്റെ പേര് അദ്ദേഹം പരാമർശിച്ചിരുന്നില്ല.
ആലീസ് ഹുവാങ്ങുമായുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവന്നതോടെ ഹുവാങ് രാജിവയ്ക്കണമെന്ന സമ്മർദം ശക്തമായിരുന്നു. ഹുവാങ്ങിന് പകരക്കാരനെ കണ്ടെത്തുന്നതുവരെ കമ്പനിയുടെ ചീഫ് ഫിനാഷ്യൽ ഓഫീസർ കൊളറ്റ് ക്രെസിനെ ഇടക്കാല സിഇഒയായി എൻവിഡിയ ബോർഡ് നിയമിച്ചു. കമ്പനിക്കുള്ളിൽ നിന്നും പുറത്തുനിന്നുമുള്ളവരെ പിൻഗാമിയായി പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട്.
ഹുവാങ് വിദേശ രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസിയുടെ ലക്ഷ്യമായിരുന്നോ എന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കാൻ ഈ മാസം ആദ്യം എൻവിഡിയ ബോർഡ് സ്വതന്ത്ര ഡയറക്റ്റർമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിരുന്നു. പുറത്തുനിന്നുള്ള നിയമവിദഗ്ധരുടെ സഹായത്തോടെയാണ് അന്വേഷണം.