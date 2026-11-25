പ്യൂർട്ടോ റിക്കോ: പ്യൂർട്ടോ റിക്കോയിലെ സാൻ ജുവാനിൽ നടന്ന മിസ് യൂണിവേഴ്സ് മത്സരത്തിന്റെ വേഷവിധാന ഘട്ടത്തിൽ ഇസ്രയേലിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച ഫ്ലോറിഡയിൽ ജനിച്ച ഡാനിയേൽ യാബ്ലോങ്ക എന്ന 25കാരിക്ക് വേദിയിൽ കൂവലും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ രൂക്ഷ വിമർശനവും നേരിടേണ്ടി വന്നു. ജറുസലേമിന്റെ പഴയ നഗരത്തിന്റെ ചിത്രവും പ്രാവുകൾ, ഓറഞ്ച് തോട്ടങ്ങൾ എന്നിവയും ഉൾപ്പെടുത്തിയ സ്വർണ നിറത്തിലുള്ള കൂറ്റൻ സമാധാന കേപ്പ് ധരിച്ചാണ് അവർ വേദിയിൽ എത്തിയത്.
ഇംഗ്ലീഷ്, അറബിക്, ഹീബ്രു ഭാഷകളിൽ സമാധാനം എന്ന് വസ്ത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇസ്രയേൽ-പലസ്തീൻ സംഘർഷത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഈ വേഷം വലിയ വിവാദങ്ങൾക്കാണ് തിരി കൊളുത്തിയത്. പലസ്തീൻ മത്സരാർഥിയുടെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ ഇസ്രയേലിന് മത്സരിക്കാൻ അനുമതി നൽകിയതിനെ വിമർശകർ ചോദ്യം ചെയ്തു.
സാമ്പത്തിക കാരണങ്ങളാൽ ഒക്റ്റോബറിൽ നടക്കേണ്ടിയിരുന്ന മിസ് പലസ്തീൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുടങ്ങിയതിനാലാണ് ഇത്തവണ മത്സരാർഥി ഇല്ലാത്തത്. പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കിടയിലും തന്റെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയ യാബ്ലോങ്ക ഇസ്രയേലികൾക്കും പലസ്തീനികൾക്കും അന്തസും സുരക്ഷയും പ്രത്യാശയും നിറഞ്ഞ ഭാവിക്ക് അർഹതയുണ്ടെന്നും സംസ്കാരത്തെ ആഘോഷിക്കാനാണ് വസ്ത്രം ധരിച്ചതെന്നും ചരിത്രത്തെ മായ്ച്ചു കളയാൻ അല്ലെന്നും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ കുറിച്ചു. മിയാമിയിൽ ജനിച്ച് 2024ൽ ടെൽ അവീവിലേയ്ക്കു മാറിയ യാബ്ലോങ്ക ജൂലൈയിൽ ഫ്ലോറിഡയിലാണ് മിസ് ഇസ്രയേലായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്.