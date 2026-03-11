World

ഇറാന്‍റെ അടുത്ത ലക്ഷ്യം യുഎസ്-ഇസ്രയേൽ ബാങ്കുകൾ

ഇറാനിയൻ സായുധ സേനയുടെ കേന്ദ്ര ആസ്ഥാനമായ ഖതം അൽ-അൻബിയ സെൻട്രൽ ആസ്ഥാനത്തിന്‍റെ പ്രസ് സർവീസിൽ നിന്നാണ് ഈ പ്രസ്താവന
Iran's next target is US-Israeli banks

ഇറാന്‍റെ അടുത്ത ലക്ഷ്യം യുഎസ്-ഇസ്രയേൽ ബാങ്കുകൾ

file photo

Updated on

ഇറാനിലെ ഒരു ബാങ്കിന് നേരെ അടുത്തയിടെ നടന്ന ആക്രമണത്തെ തുടർന്ന് യുഎസുമായും ഇസ്രേയലുമായും ബന്ധപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക കേന്ദ്രങ്ങൾ സാധ്യതയുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങളായി മാറിയേക്കാം എന്ന് ഇറാന്‍റെ കേന്ദ്ര സൈനിക കമാൻഡ് സൂചന നൽകി. ഇറാനിയൻ സായുധ സേനയുടെ കേന്ദ്ര ആസ്ഥാനമായ ഖതം അൽ-അൻബിയ സെൻട്രൽ ആസ്ഥാനത്തിന്‍റെ പ്രസ് സർവീസിൽ നിന്നാണ് ഈ പ്രസ്താവന വന്നതെന്ന് ഇറാനിയൻ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.

"യുദ്ധത്തിലെ നിയമവിരുദ്ധവും അസാധാരണവുമായ ഒരു നടപടി"എന്ന് അംഗീകരിച്ചു കൊണ്ടാണ് മേഖലയിലെ യുഎസിന്‍റെയും ഇസ്രായേലിന്‍റെയും സാമ്പത്തിക കേന്ദ്രങ്ങളെയും ബാങ്കുകളെയും ആക്രമിക്കാനുള്ള സാധ്യത തുറന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇറാന്‍റെ കേന്ദ്ര സൈനിക കമാൻഡ് ഈ സന്ദേശം അയച്ചത്.

Iran
israel
us
Bank

Also Read

No stories found.

Trending

No stories found.
logo
Metro Vaartha
www.metrovaartha.com