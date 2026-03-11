ഇറാനിലെ ഒരു ബാങ്കിന് നേരെ അടുത്തയിടെ നടന്ന ആക്രമണത്തെ തുടർന്ന് യുഎസുമായും ഇസ്രേയലുമായും ബന്ധപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക കേന്ദ്രങ്ങൾ സാധ്യതയുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങളായി മാറിയേക്കാം എന്ന് ഇറാന്റെ കേന്ദ്ര സൈനിക കമാൻഡ് സൂചന നൽകി. ഇറാനിയൻ സായുധ സേനയുടെ കേന്ദ്ര ആസ്ഥാനമായ ഖതം അൽ-അൻബിയ സെൻട്രൽ ആസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രസ് സർവീസിൽ നിന്നാണ് ഈ പ്രസ്താവന വന്നതെന്ന് ഇറാനിയൻ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.
"യുദ്ധത്തിലെ നിയമവിരുദ്ധവും അസാധാരണവുമായ ഒരു നടപടി"എന്ന് അംഗീകരിച്ചു കൊണ്ടാണ് മേഖലയിലെ യുഎസിന്റെയും ഇസ്രായേലിന്റെയും സാമ്പത്തിക കേന്ദ്രങ്ങളെയും ബാങ്കുകളെയും ആക്രമിക്കാനുള്ള സാധ്യത തുറന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇറാന്റെ കേന്ദ്ര സൈനിക കമാൻഡ് ഈ സന്ദേശം അയച്ചത്.