ലെബനനിൽ സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ നിറച്ച ട്രക്ക് പിടിച്ചെടുത്ത് സുരക്ഷാ സേന

ബെയ്റൂട്ട്: ഹിസ്ബുള്ളയുടേതെന്നു സംശയിക്കുന്ന സ്ഫോടകവസ്തുക്കൾ വഹിച്ചു കൊണ്ടു പോയ ട്രക്ക് ലെബനീസ് സുരക്ഷാ സേന പിടിച്ചെടുത്തതിനെ തുടർന്ന് സമഗ്രമായ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ച് ലെബനീസ് പ്രധാനമന്ത്രി നവാഫ് സലാം. ലെബനൻ-സിറിയ റോഡിൽ ദഹർ അൽ-ബൈദറിലെ സുരക്ഷാ ചെക്ക് പോയിന്റിൽ ഇറാൻ പിന്തുണയുള്ള ഗ്രൂപ്പിലെ രണ്ട് അംഗങ്ങളെയാണ് വ്യാഴാഴ്ച അധികൃതർ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തത്. ഇവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അര ടൺ സ്ഫോടകവസ്തുക്കൾ പിടിച്ചെടുത്തതായി ലെബനനിലെ ഒരുനിയമവിദഗ്ധൻ മാധ്യമങ്ങളോടു പറഞ്ഞു.
ഇതിൽ 250 കിലോഗ്രാം (551 പൗണ്ട്) ടിഎൻടി, 250 കിലോഗ്രാം സി4 എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഈ ക്രിമിനൽ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട എല്ലാവരെയും അവരുടെ പിന്നിലുള്ളവരെയും തിരിച്ചറിയാൻ അന്വേഷണം വിപുലീകരിക്കുകയാണെന്ന് ലെബനീസ് പ്രധാനമന്ത്രി വിശദീകരിച്ചു. ലെബനന്റെ ചരിത്രത്തിൽ നിരവധി രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഫോടക വസ്തുവാണ് സി 4. അതിനാൽ തന്നെ സി 4നെ കുറിച്ചുള്ള ലെബനീസ് ആശങ്കകൾ തനിക്കു മനസിലാകുമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ബാൽബെക്കിന്റെ വടക്കുകിഴക്കൻ മേഖലയിൽ നിന്ന് ബെയ്റൂട്ടിലേക്ക് വസ്തുക്കൾ കൊണ്ടുപോകാൻ മാത്രമേ തങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂവെന്നും അത് എന്തിന് ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് പറയില്ലെന്നും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത രണ്ടുപേരും പറഞ്ഞതായി പേര് വെളിപ്പെടുത്താത്ത ജുഡീഷ്യൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അസോസിയേറ്റഡ് പ്രസിനോട് പറഞ്ഞു. ബെയ്റൂട്ടിന് തെക്ക് ഭാഗത്തുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് അത് കൈമാറേണ്ടതായിരുന്നു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് സുൽഫിക്കർ എന്ന് അവർ തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നുവെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.
എന്നാൽ ഈ കേസിൽ ഹിസ്ബുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്തിട്ടില്ല. വർഷങ്ങളായി, ഹിസ്ബുള്ള ലെബനന്റെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ സ്വതന്ത്രമായി ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ടു നടക്കാറുണ്ട്. മാർച്ചിൽ ലെബനൻ സർക്കാർ ഇറാൻ പിന്തുണയുള്ള ഈ ഗ്രൂപ്പിന്റെ എല്ലാ സൈനിക പ്രവർത്തനങ്ങളും "നിയമവിരുദ്ധം" എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചതിനു ശേഷം ഇപ്പോഴത് അത്ര ശക്തമല്ല.