മുജ്തബ ഖമനേയി സ്വവർഗാനുരാഗി; ആരോപണവുമായി ട്രംപ്, ഇറാനിൽ വധശിക്ഷ ലഭിക്കാവുന്ന കുറ്റം

സിഐഎ ആണ് ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരം നൽകിയതെന്ന് ട്രംപ്
Trump accuses Mojtaba Khamenei of being gay

വാഷിങ്ടൺ: ഇറാനിലെ പരമോന്നത നേതാവ് മുജ്തബ ഖമനേയിക്കെതിരേ ഗുരുതര ആരോപണവുമായി അമെരിക്കൻ പ്രസിഡന്‍റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. ഖമേനയി സ്വവർഗാനുരാഗിയാണെന്നാണ് ട്രംപ് ആരോപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഫോക്സ് ന്യൂസിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് ട്രംപിന്‍റെ പ്രസ്താവന.

സിഐഎ ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരം നൽകിയെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു. മുജ്തബ ഖമേനിയുടെ പിതാവും മുൻ പരമോന്നത നേതാവുമായിരുന്ന അന്തരിച്ച ആയത്തുള്ള അലി ഖമനേയിക്കും മകന്‍റെ ഈ സ്വഭാവത്തിൽ ആശങ്കയുണ്ടായിരുന്നതായും ഇതാണ് മുജ്തബയുടെ നേതൃത്വത്തെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം സംശയിക്കാൻ കാരണമായതെന്നും രഹസ്യാന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടുകൾ ലഭിച്ചെന്നാണ് ട്രംപിന്‍റെ വാദം.

ഇറാനിലെ ഇസ്ലാമിക ശിക്ഷാനിയമപ്രകാരം സ്വവർഗാനുരാഗം വധശിക്ഷ വരെ ലഭിക്കാവുന്ന വലിയ കുറ്റകൃത്യമാണ്. മുൻപ് മത്സരിച്ച റിപ്പബ്ലിക്കൻ സ്ഥാനാർഥികളേക്കാൾ കൂടുതൽ സ്വവർഗാനുരാഗികളുടെ വോട്ട് തനിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു.

