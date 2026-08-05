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കൂടുതൽ കപ്പലുകളുടെ സുരക്ഷിത ഗതാഗതത്തിനു ധാരണയെന്ന് റൂബിയോ

ഇറാന്‍റെ സമ്പൂർണ ആണവ നിരായുധീകരണമാണ് തങ്ങളുടെ പ്രധാന അന്തിമ ലക്ഷ്യമെന്നും റൂബിയോ
Rubio says agreement on safe passage of more ships

കൂടുതൽ കപ്പലുകളുടെ സുരക്ഷിത ഗതാഗതത്തിനു ധാരണയെന്ന് റൂബിയോ

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വാഷിങ്ടൺ: ഇറാനുമായുള്ള നയതന്ത്ര ചർച്ചകളുടെ നിലവിലെ പുരോഗതിയെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ യുഎസ് വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി വെളിപ്പെടുത്തി. ഹോർമൂസ് കടലിടുക്ക് നിലവിൽ തുറന്നിട്ടിരിക്കുകയാണെന്നും കപ്പലുകളുടെ ഗതാഗതം തുടരുന്നുണ്ടെന്നുമുള്ള അമെരിക്കയുടെ മുൻ നിലപാട് വൈറ്റ് ഹൗസിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോടു സംസാരിക്കവേ മാർക്കോ റൂബിയോ വീണ്ടും ആവർത്തിച്ചു.

എന്നാൽ കൂടുതൽ കപ്പലുകൾക്ക് ഈ സമുദ്ര പാതയിലൂടെ സുരക്ഷിതമായി കടന്നു പോകാൻ സാധിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പുതിയൊരു കരാറിനായി വാഷിങ്ടൺ ശ്രമിച്ചു വരികയാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇറാന്‍റെ സമ്പൂർണ ആണവ നിരായുധീകരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ദീർഘകാല ചർച്ചകളിലേയ്ക്ക് നീങ്ങുന്നതിനു മുമ്പായി ഹ്രസ്വകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ കൂടുതൽ കപ്പലുകൾക്ക് സുരക്ഷിത ഗതാഗതം സാധ്യമാക്കുന്നതിനായി ഇറാനും ഒമാനുമായി ചേർന്ന് യുഎസ് ചില ചർച്ചകളിൽ പങ്കാളികളാകുന്നുണ്ടെന്ന് റൂബിയോ അറിയിച്ചു. ഇറാന്‍റെ സമ്പൂർണ ആണവ നിരായുധീകരണമാണ് തങ്ങളുടെ പ്രധാന അന്തിമ ലക്ഷ്യമെന്നും റൂബിയോ വ്യക്തമാക്കി.

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