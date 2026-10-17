ശ്വാസകോശ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് ശേഷം പാപ്പയുടെ ആദ്യ ചിത്രങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടു

റോം: ശ്വാസകോശ അർബുദ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയനായ മാർപ്പാപ്പയുടെ പുതിയ ചിത്രങ്ങൾ വത്തിക്കാൻ പുറത്തുവിട്ടു. ആശുപത്രിയിലെ താൽക്കാലിക ചാപ്പലിൽ എഴുന്നേറ്റുനിന്ന് കുർബാന അർപ്പിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളാണ് പുറത്തുവന്നിട്ടുള്ളത്. ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കു ശേഷം ആരോഗ്യനിലയിൽ സ്ഥിരമായ പുരോഗതിയുണ്ടെന്ന് വത്തിക്കാൻ അറിയിച്ചു. ജെമെല്ലി ആശുപത്രിയിലെ ഡ്യൂട്ടിയിലില്ലാത്ത ഡോക്റ്റർമാരുടെയും നഴ്സിങ് സ്റ്റാഫിന്റെയും സാന്നിധ്യത്തിലാണ് വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് പാപ്പ കുർബാന നടത്തിയത്.
തന്റെയും മറ്റ് രോഗികളുടെയും പരിചരണത്തിനായി രാപ്പകലില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആശുപത്രി ജീവനക്കാരോട് പാപ്പ നന്ദി അറിയിച്ചതായി വത്തിക്കാൻ വ്യക്തമാക്കി. പാപ്പമാർ ചികിത്സയ്ക്കായി എത്തുമ്പോൾ താമസിക്കുന്നതിനായി ആശുപത്രിയുടെ പത്താം നിലയിൽ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുള്ള മുറികളിൽ വെച്ചാണ് കുർബാന നടന്നത്.
വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ പാപ്പയുടെ രക്തപരിശോധനയും നെഞ്ചിന്റെ എക്സ്-റേയും നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ശ്വസന സംബന്ധമായ ഫിസിയോതെറാപ്പി സെഷനുകൾ തുടരുന്നുണ്ടെന്നും, നിലവിൽ സ്വന്തമായി സാധാരണ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പാപ്പയ്ക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന ഡോക്റ്റർമാർ അറിയിച്ചു.
ചലനങ്ങളിലും ശ്വസനത്തിലും 71 കാരനായ പാപ്പ പൂർണ്ണമായും സ്വതന്ത്രനാണെന്ന് വത്തിക്കാൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. എന്നാൽ അർബുദം പൂർണ്ണമായി ഭേദമായോ എന്നറിയുന്നതിനുള്ള പോസ്റ്റ്-ഓപ്പറേറ്റീവ് പരിശോധനാ ഫലങ്ങൾ ഇതുവരെ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല. നല്ല ആരോഗ്യത്തോടെയും ഊർജസ്വലതയോടെയും കഴിഞ്ഞിരുന്ന പാപ്പയ്ക്ക് അർബുദം ബാധിച്ച വാർത്ത വത്തിക്കാനിൽ വലിയ ഞെട്ടലാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. ഒക്റ്റോബർ 20 വരെ പാപ്പയുടെ ഔദ്യോഗിക പരിപാടികളെല്ലാം റദ്ദാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നവംബർ 6 മുതൽ 17 വരെ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിലേക്ക് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള യാത്ര നടക്കുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ഇതുവരെ വ്യക്തത വന്നിട്ടില്ല. എങ്കിലും യാത്രയ്ക്കുള്ള ഒരുക്കങ്ങളുമായി വത്തിക്കാൻ മുന്നോട്ടുപോകുന്നുണ്ട്.