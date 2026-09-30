ദുബായ്-ടെൽ അവീവ് വിമാനത്തിലെ പൈലറ്റുമാർ തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം; കുത്തേറ്റ പൈലറ്റ് ഇന്ത്യക്കാരൻ

ദുബായ്: ദുബായിൽ നിന്ന് ഇസ്രായേലിലെ ടെൽ അവീവിലേക്ക് പുറപ്പെട്ട ഫ്ലൈ ദുബായ് വിമാനത്തിൽ പൈലറ്റുമാർ തമ്മിലുണ്ടായ സംഘർഷത്തിന്റെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്ത്. സഹപൈലറ്റിന്റെ ആക്രമണത്തിൽ കുത്തേറ്റ പൈലറ്റ് ഇന്ത്യക്കാരനായ സ്മിത് മച്ചാർ ആണെന്ന് ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
ഒമാൻ സ്വദേശിയായ സഹപൈലറ്റ് ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതിനെ തുടർന്ന് കോക്പിറ്റിൽ ഇരുവരും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടുകയായിരുന്നു. കത്തി ഉപയോഗിച്ചുള്ള ആക്രമണത്തിൽ സ്മിത് മച്ചാറിന് പരുക്കേറ്റെങ്കിലും അദ്ദേഹം സഹ പൈലറ്റിനെ ചെറുത്തുനിന്നതായാണ് വിവരം.
വിമാനത്തിൽ ഏകദേശം 180 യാത്രക്കാരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. സംഭവത്തെ തുടർന്ന് വിമാനം സൗദി അറേബ്യയിലെ തബൂക്ക് വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുവിട്ടു. രണ്ട് പൈലറ്റുമാരെയും ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. മച്ചാറിന്റെ ആരോഗ്യനിലയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരം ഇപ്പോൾ ലഭ്യമല്ല.
സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം തുടരുകയാണ്. ആക്രമണത്തിന് പിന്നിലെ കാരണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതുവരെ ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. പൈലറ്റുമാരുടെ പേരുവിവരം ഫ്ലൈ ദുബായ് ഇതുവരെ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല. ഐഡിഎഫ്, മൊസാദ്, ഷിന് ബെറ്റ് (ഇസ്രായേല് സുരക്ഷാ ഏജന്സി) എന്നിവയുള്പ്പെടെയുള്ള ഇസ്രയേലിന്റെ സുരക്ഷാ വിഭാഗങ്ങള് ഈ സംഭവത്തെ ഒരു ഭീകരപ്രവര്ത്തനമായിട്ടാണ് വിലയിരുത്തുന്നത്.
ലിങ്ക്ഡ്ഇൻ പ്രൊഫൈൽ അനുസരിച്ച് 2022 ജൂൺ മുതൽ ഫ്ലൈ ദുബായിയുടെ ബോയിങ് 737 വിമാനത്തിൽ ക്യാപ്റ്റനായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ച് വരികയാണ് സ്മിത് മച്ചാർ. ഇതിന് മുൻപ് 11 വർഷത്തോളം സ്പൈസ് ജെറ്റിൽ മുംബൈയിലാണ് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത്. സീനിയർ കമാൻഡർ, പൈലറ്റുമാരുടെ പരിശീലകൻ തുടങ്ങിയ നിലകളിലാണ് അവിടെ ജോലി ചെയ്തിരുന്നത്. ബോയിങ് 737-800, 737 മാക്സ് 8, 9 എന്നീ വിമാനങ്ങൾ 9750 മണിക്കൂർ പറത്തിയുള്ള പരിചയസമ്പത്ത് മച്ചാറിനുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലിങ്ക്ഡ്ഇൻ പ്രൊഫൈലിൽ പറയുന്നു.