ശ്രീനാരായണ ദർശനവും മഹാവതാർ ബാബാജിയുടെ ക്രിയായോഗ മാർഗവും

ഭൗതികമായ അറിവുകൾക്കൊപ്പം ആത്മീയമായ ഉണർവ്വ് കൂടി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മാത്രമേ മനുഷ്യൻ പൂർണ്ണനാകൂ എന്നതായിരുന്നു യുഗപുരുഷനായ ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവന്റെ കാഴ്ച്ചപ്പാട്. ജാതി-മത വിവേചനങ്ങളുടെ അതിർവരമ്പുകൾ ഭേദിച്ച്, ആത്മീയതയുടെയും ഈശ്വരസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെയും അവകാശം സമൂഹത്തിലെ അവസാനത്തെ മനുഷ്യനിലേക്കും എത്തിക്കുക എന്നത് വിപ്ലവകരമായ ആശയമായിരുന്നു. ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ വിഭാവനം ചെയ്ത ഇതേ ഉദാത്തമായ ആത്മീയ ലക്ഷ്യങ്ങളെയും പുരാതന യോഗമാർഗ്ഗങ്ങളെയും ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ജീവിതം സമർപ്പിച്ച വ്യക്തിത്വമാണ് പറവൂർ സുധീഷ്. മഹാവതാർ ബാബാജിയുടെ സിദ്ധ പരമ്പരയിലെ ക്രിയായോഗ സമ്പ്രദായത്തിന്റെ പ്രചാരകനായ സുധീഷ്, ഈ യോഗചര്യകളും ഗുരുദേവന്റെ അദ്വൈത ചിന്തകളും എങ്ങനെ പരസ്പരം ലയിച്ചുചേരുന്നുവെന്ന് സ്വന്തം ജീവിതത്തിലൂടെയും പ്രഭാഷണങ്ങളിലൂടെയും സമർത്ഥിക്കുകയാണ്.
ക്രിയായോഗയിലൂടെ വ്യക്തിത്വ വികാസം വെറുമൊരു ദാർശനിക തലത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങാതെ, ബാബാജി സമ്പ്രദായത്തിലെ ശാസ്ത്രീയമായ ക്രിയായോഗ പരിശീലനം സാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യരുടെ നിത്യജീവിതത്തിലേക്ക് പകർന്നുനൽകുകയാണ് പറവൂർ സുധീഷ് ചെയ്യുന്നത്. ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾക്കാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശത്തിലൂടെയും ക്ലാസുകളിലൂടെയും ഇതിനകം ജീവിതത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ഭയവും ഉത്കണ്ഠകളും നിറഞ്ഞ ആധുനിക ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മാറി, മനുഷ്യർക്ക് ആന്തരിക സമാധാനവും ആത്മവിശ്വാസവും നൽകാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കുന്നു. കേവലമൊരു ആത്മീയ ബോധവൽക്കരണത്തിനപ്പുറം, ക്രിയായോഗയിലൂടെ വ്യക്തികളുടെ മാനസികവും ബൗദ്ധികവും ശാരീരികവുമായ കഴിവുകളെ ഉണർത്തി, അവരുടെ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ പൂർണ്ണ വികാസം സാധ്യമാക്കുക എന്നതാണ് പറവൂർ സുധീഷ് എന്ന ആചാര്യന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. അദ്ദേഹത്തിലൂടെ മാറ്റത്തിന്റെ പുതിയൊരു പാതയിലേക്ക് നടന്നു കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആയിരങ്ങളാണ്.
ഭൗതികതയും ആത്മീയതയും
"ഭൗതിക വിദ്യയും ആത്മീയ വിദ്യയും രണ്ടല്ല, ഒന്ന് തന്നെയാണ്" എന്ന് ഗുരുദേവൻ അടിവരയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഭൗതികമായ പുരോഗതി നേടുമ്പോഴും മനുഷ്യൻ ഉള്ളിലേക്ക് തിരിയണമെന്നും ക്രിയായോഗയിലൂടെ തന്നിലെ ആത്മബോധത്തെ കണ്ടെത്തണമെന്നും പറവൂർ സുധീഷ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. വിദ്യ കൊണ്ട് പ്രബുദ്ധരാകാൻ പറഞ്ഞ ഗുരുദേവന്റെ അതേ പാതയിലാണ് ഈ യോഗമാർഗ്ഗങ്ങളും സഞ്ചരിക്കുന്നത്. ആത്മീയതയെന്നത് ആർക്കും കുത്തകയാക്കി വെക്കാനുള്ളതല്ലെന്നും, ജാതി-വർണ്ണ വ്യത്യാസമന്യേ സകല മനുഷ്യർക്കും അതിന് തുല്യ അവകാശമുണ്ടെന്നും പറവൂർ സുധീഷ് വ്യക്തമാക്കുന്നു. ജാതി വിവേചനങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത, ആത്മീയമായ ഒരു ആഗോള സാഹോദര്യമാണ് ബാബാജി സമ്പ്രദായവും മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത്.
സൃഷ്ടിയും സൃഷ്ടാവും ഒന്നാകുന്ന അത്ഭുതം
ഗുരുദേവന്റെ ദാർശനിക കൃതികളിൽ വ്യക്തമാക്കിയ ഒരു പരമ സത്യമുണ്ട്—ഈ കാണുന്ന പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയും സൃഷ്ടാവും അതിന് കാരണമായ സാമഗ്രിയും എല്ലാം ഒന്നുതന്നെയാണ്. അതായത്, നാം പുറത്തു കാണുന്ന പ്രപഞ്ചം നമ്മിൽ നിന്ന് വേറിട്ട ഒന്നല്ല. ഇതേ അദ്വൈതാനുഭൂതിയാണ് ക്രിയായോഗ മാർഗ്ഗത്തിലൂടെ പറവൂർ സുധീഷ് സമൂഹത്തിന് പകർന്നുനൽകുന്നത്. "ഈ കാണുന്നതല്ല ലോകം, അത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ബോധത്തിന്റെ പ്രതിഫലനം മാത്രമാണ്" എന്ന ആത്മീയ ജ്ഞാനം സാധാരണക്കാരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ സുധീഷിന് സാധിക്കുന്നു.
ആധുനിക ക്വാണ്ടം ഫിസിക്സും ആത്മീയതയും
പുരാതന ഭാരതീയ യോഗിവര്യന്മാരും ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവനും ദർശിച്ച ഈ ഏകത്വത്തെ ആധുനിക ശാസ്ത്രം ഇന്ന് ക്വാണ്ടം ഫിസിക്സിലൂടെ ശരിവെക്കുന്നുവെന്ന് പറവൂർ സുധീഷ് നിരീക്ഷിക്കുന്നു. ക്വാണ്ടം ശാസ്ത്രത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ 'ഒബ്സർവർ ഇഫക്റ്റ്' അനുസരിച്ച്, ഒരു നിരീക്ഷകൻ അല്ലെങ്കിൽ ആത്മബോധം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ പ്രപഞ്ചത്തിന് നിലനിൽപ്പുള്ളൂ. നിരീക്ഷകൻ നോക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ തരംഗങ്ങളായി ഇരിക്കുന്ന ഊർജ്ജം, നിരീക്ഷകൻ നോക്കുന്ന നിമിഷം കണികകളായി മാറി ദൃശ്യപ്രപഞ്ചമായി രൂപപ്പെടുന്നു.
അതായത്, ആത്മബോധമുള്ള നിരീക്ഷകനില്ലെങ്കിൽ പ്രപഞ്ചമില്ല. ഇത് തന്നെയാണ് 'സൃഷ്ടിയും സൃഷ്ടാവും ഒന്നാണ്' എന്ന അദ്വൈത സത്യം. ആധുനിക സയൻസും പുരാതന യോഗശാസ്ത്രവും ഒരേ ബിന്ദുവിലാണ് ചെന്നെത്തുന്നത്. ഈ ഒരൊറ്റ സത്യമാണ് പ്രപഞ്ചമെന്ന് പറവൂർ സുധീഷ് സമർത്ഥിക്കുന്നു.
സമന്വയത്തിന്റെ പുതിയ പാത
ബാബാജിയുടെ ശിഷ്യപരമ്പര പിന്തുടരുന്ന പറവൂർ സുധീഷിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ, ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ കേരളത്തിൽ തെളിച്ച ആത്മീയ വിപ്ലവത്തിന്റെ തുടർച്ചയാണ്. ബാഹ്യമായ വിവേചനങ്ങൾക്കപ്പുറം മനുഷ്യനെ ഒരേയൊരു ആത്മീയ പ്രകാശമായി കാണാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഈ ദർശനം, ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറെ പ്രസക്തമാണ്. ശാസ്ത്രത്തെയും ആത്മീയതയെയും കോർത്തിണക്കിക്കൊണ്ട്, വ്യക്തിത്വ വികസനത്തിലൂടെ സമൂഹത്തിൽ വലിയൊരു മാറ്റം സൃഷ്ടിക്കുന്ന സുധീഷിന്റെ ഈ പ്രവർത്തനം പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് ഒരു വലിയ വഴികാട്ടിയാണ്.
ആത്മബോധം സൃഷ്ടിക്കാൻ ക്രിയായോഗ
കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ആത്മബോധം ഉണ്ടാക്കിയ ആത്മീയാചാര്യനാണ് ശ്രീനാരായണഗുരു. ആത്മബോധത്തിലൂടെ ആത്മീയ സൗഖ്യം സൃഷ്ടിക്കുക എന്നതാണ് ക്രിയ യോഗയിലൂടെ മഹാവതാർ ബാബാജി കാണിച്ചു തനന്നത്. പറവൂർ സുധീഷും അതെ പാതയാണ് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രാണായാമം (ശ്വാസനിയന്ത്രണം), ധ്യാനം, മന്ത്രങ്ങൾ, മുദ്രകൾ എന്നിവ സമന്വയിപ്പിച്ച് ആത്മീയ ഉണർവും മാനസിക പ്രശാന്തതയും വേഗത്തിലാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു പുരാതന യോഗ ശാസ്ത്രമാണ് ക്രിയായോഗം. ഗുരുദേവൻ ധ്യാനത്തിലൂടെയും ഏകാഗ്രതയിലൂടെയും നേടിയെടുത്ത സിദ്ധി തന്നെയാണ് ക്രിയായോഗയിലൂടെ സാധ്യമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. ശ്വസന പ്രക്രിയയിലൂടെ ശ്വാസോച്വാസത്തിലൂടെയാണ് ധ്യാനിക്കുക. അത് ഏതെങ്കിലും ദൈവത്തെയല്ല. ശ്വാസത്തിന്റെ നാദത്തെയാണ് ധ്യാനിക്കുനത്. നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള നാദത്തെയാണ് ധ്യാനിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ആത്മബോധം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത്.
ക്രിയ യോഗ
പ്രാണായാമം (ശ്വാസനിയന്ത്രണം), ധ്യാനം, മന്ത്രങ്ങൾ, മുദ്രകൾ എന്നിവ സമന്വയിപ്പിച്ച് ആത്മീയ ഉണർവും മാനസിക പ്രശാന്തതയും വേഗത്തിലാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു പുരാതന യോഗ ശാസ്ത്രമാണ് ക്രിയായോഗ. ശ്വസന നിയന്ത്രണത്തിലൂടെ ശരീരത്തിലെ രോഗങ്ങളെയും രോഗാവസ്ഥയെയും ഇത് നിയന്ത്രിക്കുന്നു. ശരീരവും ആത്മാവുമായുള്ള ബന്ധം എന്താണെന്ന് സ്വയം ചിന്തിക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു.
മനുഷ്യമനസിനെ നേരിട്ട് മെരുക്കുക സാധ്യമല്ല. മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥകൾക്ക് അനുസൃതമായി ശ്വാസഗതിപോലും മാറുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന് സന്തോഷം വരുമ്പോഴും ദേഷ്യംവരുമ്പോഴും ദുഃഖം വരുമ്പോഴും ശ്വാസഗതിപോലും മാറുന്നു. മനസിന് അനുസരിച്ച് ശ്വാസം മാറുന്നുവെങ്കിൽ ശ്വാസം വഴി മനസും മാറേണ്ടതല്ലെ എന്ന് ആചാര്യന്മാർപോലും ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ശ്വാസത്തെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് മനസിനെ കൈയിലെടുക്കാം. അതുവഴി പ്രാണനേയും പ്രാണൻ വഴി നാഢീ ഞരമ്പുകളെയും വശത്താക്കാം. അതുവഴി പ്രകൃതിയെത്തന്നെ സ്വാധീനിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നും ആധുനിക ശാസ്ത്രം പറയുന്നു. ഇതിലൂടെ പ്രകൃതിയെത്തന്നെ സ്വാധീനിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. കാരണം ഈ നാഢീ ഞരമ്പുകളുടെ വിപുലീകരണങ്ങൾ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്നുവെന്ന് ഗുരുവര്യന്മാർ പറയുന്നു.
ശ്രീകൽക്കിനാദ് ബാബാജിയുടെ ദീക്ഷ പ്രകാരം ഉള്ള ക്രിയ യോഗയാണ് ഗുരു പറവൂർ സുധീഷ് നൽകുന്നത്. ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടിക്കൊണ്ടും, കഠിനമായ യോഗമുറകൾ അനുഷ്ഠിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഒരു ആത്മീയ രീതികളും ഗുരുനാഥൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നില്ല. ജീവിതത്തിൽ വന്നുചേരുന്ന എല്ലാ സുഖഭോഗങ്ങളും ഭുജിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെ മനസ്സ് കൊണ്ട്, കേന്ദ്രീകൃതനായി നിന്നു കൊണ്ടും ജീവിതത്തെ ഒരു സാക്ഷീഭാവത്തിൽ നോക്കി കൊണ്ടുമുള്ള ഒരു ശൈലി ആണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആത്മീയത ഇവിടെ സരളമാണ് ജീവിതത്തെ നഷ്ടപെടുത്തുന്നില്ല എന്നത് മറ്റൊരു യാഥാർഥ്യം.
കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു തീരത്തുനിന്നും വിസ്മയങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഹിമാലയത്തിൻ്റെ ഇരുണ്ട ഗുഹകളിലെക്ക് തൻ്റെ ഗുരുനാഥനുമായിനടന്നു കയറി മഹാ അവതാർ ബാബജിയെ കണ്ട് ക്രിയായോഗ ദീക്ഷ കിട്ടിയ യുവാവിൻ്റെ അത്ഭുതപരമായ യാത്രയാണ് പറവൂർ സുധീഷിൻ്റേത്.
സിദ്ധയോഗി, ആത്മീയ പ്രഭാഷകൻ, വിദ്യാഭ്യാസവിചക്ഷണൻ എന്നീ നിലകളിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഗുരുജി പറവൂർ സുധീഷ്, ബാബാജിയുടെ ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിച്ച വ്യക്തിത്വമാണ്. ശ്രീകൽക്കിനാദ് ബാബാജിയുടെ ദീക്ഷ പ്രകാരം ഉള്ള ക്രിയ യോഗയോഗയാണ് ഗുരു പറവൂർ സുധീഷ് നൽകുന്നത്. കേരളത്തിലെ പറവൂരും തമിഴ്നാട്ടിലെ ചെന്നൈയിലും ഇദ്ദേഹത്തിന് ഓഫീസുകളുണ്ട്.
ഞാൻ ആര്?" എന്ന ആന്തരിക അന്വേഷണത്തിലൂടെ ആധുനിക ലോകത്തിലെ സമ്മർദ്ദങ്ങൾ അകറ്റി സമാധാനപൂർണ്ണമായ ജീവിതം നയിക്കുക എന്നതാണ് സിദ്ധ-നാഥ് പാരമ്പര്യം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഗുരുജി പറവൂർ സുധീഷിന്റെ പ്രധാന സന്ദേശം.