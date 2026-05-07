Special Story

എൻഡിഎയ്ക്ക് കരുത്തായി ഡിഎസ്ജെപി; നായർ വോട്ടുകളിൽ വൻ വർധന

നായർ വോട്ടുകളിൽ എൻഡിഎയ്ക്ക് മുൻതൂക്കം; സ്ഥാനാർഥിയില്ലാതെ ഡിഎസ്ജെപിയുടെ നിർണായക ഇടപെടൽ
DSJP attracts Nair votes to BJP

എൻഡിഎയ്ക്കു ലഭിച്ച നായർ വോട്ടുകളിൽ വൻ വർധന.

AI

Updated on

കൊച്ചി: ഇത്തവണത്തെ കേരള നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൻഡിഎ മുന്നണിയിൽ നിർണായക സ്വാധീനമായി ഡെമോക്രാറ്റിക് സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് പാർട്ടി (DSJP). നായർ സമുദായത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഡിഎസ്ജെപിക്ക് സ്വന്തമായി സ്ഥാനാർഥികൾ ഇല്ലാതിരുന്നിട്ടു പോലും, എൻഡിഎ പാളയത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ സമുദായ വോട്ടുകൾ എത്തിക്കാൻ അവർക്കു സാധിച്ചെന്നാണ് കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

തെരഞ്ഞെടുപ്പിനു ശേഷം പ്രമുഖ ഏജൻസികളായ ആക്സിസ് മൈ ഇന്ത്യയും ടുഡേയ്സ് ചാണക്യയും നടത്തിയ ജാതി തിരിച്ചുള്ള സർവേകളിൽ എൻഡിഎയ്ക്ക് ലഭിച്ച നായർ വോട്ടുകളിൽ വൻ വർധനവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.

ചാണക്യയുടെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം, മൂന്ന് മുന്നണികളിലും വച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നായർ വോട്ടുകൾ ലഭിച്ചത് എൻഡിഎയ്ക്കാണ് (39%). യുഡിഎഫിന് 32 ശതമാനവും എൽഡിഎഫിന് 28 ശതമാനവും വോട്ടുകൾ മാത്രമേ ഈ വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് നേടാനായുള്ളൂ.

ആക്സിസ് മൈ ഇന്ത്യയുടെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം, എൻഡിഎയ്ക്ക് ലഭിച്ച നായർ വോട്ടുകളിൽ കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേതിനെക്കാൾ 10 ശതമാനം വർധനവുണ്ടായി (ആകെ 28%). അതേസമയം, യുഡിഎഫിനും എൽഡിഎഫിനും 6 ശതമാനം വീതം വോട്ടുകൾ ഈ വിഭാഗത്തിൽ കുറഞ്ഞു.

DSJP attracts Nair votes to BJP

ആക്സിസ് മൈ ഇന്ത്യ സർവേ റിപ്പോർട്ടിൽനിന്ന്.

MV Graphics

പ്രഭാവമില്ലാതെ ബിഡിജെഎസ്

ഈഴവ സമുദായത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു എന്ന അവകാശവാദത്തോടെ രൂപീകരിച്ച ബിഡിജെഎസ് ദീർഘകാലമായി എൻഡിഎയുടെ ഭാഗമാണ്. എന്നാൽ, ഈഴവ വോട്ടുകളിൽ 47 ശതമാനവും ലഭിച്ചത് എൽഡിഎഫിനാണ്. എൻഡിഎയ്ക്ക് 32 ശതമാനവും യുഡിഎഫിന് 20 ശതമാനവും വോട്ടുകളാണ് ഈ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നു ലഭിച്ചതെന്ന് ചാണക്യയുടെ റിപ്പോർട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. എസ്എൻഡിപി യോഗം ജനറൽ സെക്രട്ടറി വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനു തൊട്ടുമുമ്പ് പിണറായി വിജയന് അനുകൂലമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചതും ഇതിനു കാരണമായി വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു.

പരമ്പരാഗതമായി യുഡിഎഫിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന എൻഎസ്എസിന്, നായർ വോട്ടർമാർക്കിടയിലുള്ള സ്വാധീനം കുറയുന്നു എന്ന സൂചനയും ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം നൽകുന്നുണ്ട്.

DSJP attracts Nair votes to BJP

ടുഡേ‍യ്സ് ചാണക്യ സർവേ റിപ്പോർട്ടിൽ നിന്ന്.

MV Graphics

സ്ഥാനാർഥിയില്ലാത്ത ഡിഎസ്ജെപി സ്വാധീനം

ആർട്ടിക്കിൾ 370, മുത്തലാഖ് നിരോധനം, പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതി, ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ നരേന്ദ്ര മോദി സർക്കാരിന് പൂർണ പിന്തുണ നൽകിയിട്ടുള്ള പാർട്ടിയാണ് ഡിഎസ്ജെപി. സ്വന്തം സ്ഥാനാർഥികൾ ഇല്ലാതിരുന്നിട്ടും എൻഡിഎയ്ക്കായി അവർ നടത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശ്രദ്ധേയമാണ്.

എൻഡിഎ സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്കായി ശക്തമായ ഡിജിറ്റൽ ക്യാംപെയ്നുകൾ ഡിഎസ്ജെപി സംഘടിപ്പിച്ചു. നായർ ഐക്യവേദിയുമായി ചേർന്ന് ഹരിഹരൻ നായർ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് നടപ്പാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കാസർഗോഡ് മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെ ഡിഎസ്ജെപി നടത്തിയ യാത്ര മുന്നോക്ക സമുദായങ്ങൾക്കിടയിൽ വലിയ ചർച്ചയായിരുന്നു. വി. മുരളീധരൻ മത്സരിച്ച കഴക്കൂട്ടം പോലുള്ള മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഡിഎസ്ജെപിയുടെ പ്രചാരണം മുന്നണിക്ക് ഗുണകരമായെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.

ചുരുക്കത്തിൽ, എൻഡിഎയുടെ ഭാഗമായി നായർ വോട്ടുകൾ സമാഹരിക്കുന്നതിൽ ഡിഎസ്ജെപി വഹിച്ച പങ്ക് വരുംകാല കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പുതിയ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിവയ്ക്കും എന്ന് ഉറപ്പാണ്.

bjp
Assembly election
nda
NSS
Nair service society (NSS)
Kerala election
logo
Metro Vaartha
www.metrovaartha.com