ഇനി വേണ്ടത് നേതാക്കളുടെ പക്വത, ദീർഘദർശനം

ജ്യോത്സ്യൻ|ഗ്രഹനില
ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങൾ മുറുകെ പിടിക്കുന്നതിന് കേരളം ഇന്ത്യയ്ക്കാകെ മാതൃകയാണെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി തെളിയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഏപ്രിൽ 9ന് സംസ്ഥാനത്തെ 140 നിയമസഭ മണ്ഡലങ്ങളിൽ നടന്ന വോട്ടെടുപ്പ് ജനപങ്കാളിത്തത്തിന്റെ ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലൂടെ ഏറെ ശ്രദ്ധേയമായി. മൂന്നര പതിറ്റാണ്ടിനിടെ കണ്ട ഏറ്റവും മികച്ച പോളിങ് ശതമാനമാണ് ഇത്തവണ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. തിളച്ചു മറിയുന്ന ചൂടിലും 45 മണ്ഡലങ്ങളിൽ 80 ശതമാനത്തിന് മുകളിൽ വോട്ടെടുപ്പു നടന്നത് ജനങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ ബോധത്തെയും ഉത്തരവാദിത്തത്തെയും വ്യക്തമാക്കുന്നു. പല ബൂത്തുകളിലും രാത്രി എട്ടു മണിക്ക് ശേഷവും വോട്ടെടുപ്പ് തുടരേണ്ടി വന്നത് വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ജനങ്ങളുടെ അത്യുത്സാഹത്തിന്റെ തെളിവാണ്.
ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരവധി അക്രമസംഭവങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ, കേരളത്തിൽ പൊതുവേ സമാധാനപരമായ അന്തരീക്ഷം നിലനിന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. രാഷ്ട്രീയമായി കടുത്ത മത്സരം നിലനിൽക്കുമ്പോഴും പരസ്പര ബഹുമാനവും ജനാധിപത്യ മര്യാദകളും കാത്തുസൂക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന രാഷ്ട്രീയ സംസ്കാരം കേരളത്തിൽ വളർന്നുവന്നു എന്നതൊരു പ്രത്യേകതയാണ്. തിരുവനന്തപുരം നേമം മണ്ഡലത്തിൽ ഏറ്റുമുട്ടുന്ന സ്ഥാനാർഥികൾ തമ്മിലുണ്ടായ സൗഹൃദ നിമിഷങ്ങൾ അതിന്റെ ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ്.
വോട്ടർമാരുടെ പ്രതിബദ്ധതയും ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ മറ്റൊരു പ്രധാന സവിശേഷതയായി മാറി. കൈവിരലിനു സാരമായി പരിക്കേറ്റിട്ടും കുഞ്ഞുമായി വോട്ട് ചെയ്യാൻ എത്തി ഏറെ മണിക്കൂർ കാത്തിരുന്ന് പ്രത്യേക അനുമതി നേടി വോട്ട് ചെയ്ത അക്ഷയ സന്തോഷ് എന്ന യുവതിയെ പോലുള്ളവരുടെ ധൈര്യവും നിശ്ചയദാർഢ്യവും ജനാധിപത്യ ബോധത്തിന്റെ ശക്തമായ അടയാളമാണ്. രാഷ്ട്രീയ ഭിന്നതകളെ അതിജീവിച്ച് ഇത്തരം വ്യക്തികൾക്ക് ലഭിച്ച പിന്തുണ കേരളത്തിന്റെ സാമൂഹിക ഐക്യത്തെയും വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ഇതിനിടയിൽ, രാഷ്ട്രീയ വേദികളിൽ ഉണ്ടായ ചില വാക്കേറ്റങ്ങളും ചർച്ചയായി. കേരളം, തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രിമാർ തമ്മിലുള്ള പരസ്പര വിമർശനങ്ങൾ പൊതുരംഗത്തിലെ ഭാഷയുടെ നിലവാരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകൾക്കും വഴിവച്ചു. എങ്കിലും, ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾക്കപ്പുറം കേരളത്തിലെ പൊതുരാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന സമതുലിതത്വം ശ്രദ്ധേയമാണ്.
കേരളത്തിന്റെ പരമ്പരാഗത ഇരു മുന്നണി രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പുതിയ മാറ്റങ്ങൾക്കുള്ള സാധ്യതയും ഇത്തവണ പ്രകടമായിട്ടുണ്ട്. ദേശീയതലത്തിൽ ശക്തിപ്രാപിച്ച രാഷ്ട്രീയ ശക്തികൾ സംസ്ഥാനത്ത് കൂടുതൽ സ്വാധീനം നേടാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ്. അതിനൊപ്പം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചതിനു ശേഷം വിദേശ സംഭാവനാ നിയന്ത്രണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എഫ്സിആർഎ ഭേദഗതി ബില്ലുമായി ബിജെപി കടന്നു വന്നത് ചില മത- സാമൂഹിക വിഭാഗങ്ങളിൽ ആശങ്കകൾ ഉയർത്തുകയും, അത് വോട്ടിങ്ങിൽ പ്രതിഫലിക്കുമെന്ന വിലയിരുത്തലുകൾ ഉയരുകയും ചെയ്തു.
എൽഡിഎഫും യുഡിഎഫും തമ്മിലുള്ള മത്സരം ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കൂടുതൽ കടുത്തതായിരിക്കുമ്പോൾ, ഭരണസ്ഥിരതയും വികസനവും പ്രധാന ചർച്ചാവിഷയങ്ങളായി മാറി. 10 കൊല്ലമായി തുടരുന്ന നിലവിലെ സർക്കാരിന്റെ വികസന പദ്ധതികളും ഭരണപരമായ തുടർച്ചയും ഒരു വശത്ത് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ, മറുവശത്ത് നേതൃത്വവും ഭാവി ദിശയും സംബന്ധിച്ച ആശങ്കകളും ഉയരുന്നുണ്ട്.
സർക്കാരുകൾ മാറിയാലും വികസന പദ്ധതികൾ നിലനിൽക്കണം, അവ തുടരണം എന്നതാണ് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ യഥാർഥ ആത്മാവ്. അതിനാവശ്യമായ രാഷ്ട്രീയ പക്വതയും ദീർഘദർശനവും നേതാക്കൾ കാട്ടേണ്ടതാണ്.
കേരളം ഈ നിലപാട് തുടരുകയും ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ഉന്നത മൂല്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, അത് ഇന്ത്യയ്ക്കു മാത്രമല്ല ലോകത്തിനും മാതൃകയായിത്തീരും എന്നാണു ജോത്സ്യന് പറയാനുള്ളത്.