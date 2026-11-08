റൈസിങ് സ്റ്റാർസ് ഏഷ്യ കപ്പ്: റിങ്കു സിങ് ഇന്ത്യ എ വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ, അഭിഷേകും സൂര്യവംശിയും കളിക്കും

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ന്യൂഡൽഹി: എസിസി റൈസിങ് സ്റ്റാർസ് ഏഷ്യ കപ്പിനുള്ള ഇന്ത്യ എ ടീമിൽ പരുക്കേറ്റ മധ്യനിര ബാറ്റർ രജത് പടിദാറിനു പകരം ആയുഷ് ബദോനിയെ ഉൾപ്പെടുത്തി. നിലവിലുള്ള പരുക്കുകളിൽനിന്ന് പടിദാർ പൂർണമായി മുക്തനാകാത്തതിനെ തുടർന്നാണ് ഈ മാറ്റം. എട്ടു ടീമുകൾ മത്സരിക്കുന്ന ടൂർണമെന്റിൽ റിങ്കു സിങ്ങിനെ ഇന്ത്യയുടെ വൈസ് ക്യാപ്റ്റനായും പ്രഖ്യാപിച്ചു. 50 ഓവർ ഫോർമാറ്റിലുള്ള ടൂർണമെന്റിൽ തിലക് വർമയാണ് ഇന്ത്യ എ ടീമിനെ നയിക്കുക.
ദോഹയിൽ നവംബർ 19 മുതൽ 29 വരെയാണ് ടൂർണമെന്റ്. ഇന്ത്യ, പാക്കിസ്ഥാൻ, യുഎഇ, നേപ്പാൾ എന്നിവയുടെ എ ടീമുകൾ ഗ്രൂപ്പ് ബിയിലാണ്. ബംഗ്ലാദേശ്, ശ്രീലങ്ക, അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ, ഹോങ്കോങ് എന്നിവയുടെ എ ടീമുകൾ ഗ്രൂപ്പ് എയിലും.
ഇന്ത്യ എ നവംബർ 20ന് നേപ്പാൾ എയ്ക്കെതിരേ ടൂർണമെന്റിന് തുടക്കമിടും. തുടർന്ന് നവംബർ 22ന് ചിരവൈരികളായ പാക്കിസ്ഥാൻ എയെയും, നവംബർ 24ന് യുഎഇ എയെയും നേരിടും. ഓരോ ഗ്രൂപ്പിൽനിന്നും ആദ്യ രണ്ടു സ്ഥാനക്കാർ സെമി ഫൈനലിലെത്തും. സെമി ഫൈനലുകൾ നവംബർ 26നും 27നും നടക്കും; ഫൈനൽ നവംബർ 29ന്.
ഇന്ത്യ എ ടീം: അഭിഷേക് ശർമ, വൈഭവ് സൂര്യവംശി, പ്രഭ്സിമ്രൻ സിങ് (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), തിലക് വർമ (ക്യാപ്റ്റൻ), റിങ്കു സിങ് (വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ), കുമാർ കുശാഗ്ര (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), സൂര്യാംശ് ഷെഡ്ഗെ, ഷഹബാസ് അഹമ്മദ്, വിപ്രജ് നിഗം, ഹർഷ് ദുബെ, തനുഷ് കോട്ടിയൻ, ഹർഷിത് റാണ, പ്രിൻസ് യാദവ്, അർഷദ് ഖാൻ, ആയുഷ് ബദോനി.