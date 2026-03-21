ന്യൂഡൽഹി: 2026ലെ ടി20 ലോകകപ്പ് ജേതാക്കളായ ശേഷമുള്ള ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ ആദ്യ മത്സരത്തിന്റെ തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ച് ബിസിസിഐ. സൂര്യകുമാർ യാദവിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള നീലപ്പട അയർലൻഡിനെതിരേ 2 ടി20 മത്സരങ്ങൾ കളിക്കും.
ജൂൺ 26, 28 തീയതികളിൽ ബെൽഫാസ്റ്റിലെ സ്റ്റോർമോണ്ട് ക്രിക്കറ്റ് ഗ്രൗണ്ടിലാണ് മത്സരം നടക്കുന്നത്. 2007ന് ശേഷം ആദ്യമായാണ് ഇന്ത്യ ബെൽഫാസ്റ്റിൽ കളിക്കാനൊരുങ്ങുന്നത്.
അതിനു ശേഷം ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരേ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ 5 ടി20യും 3 ഏകദിന മത്സരങ്ങളും ഇന്ത്യ കളിക്കും. 8 തവണയാണ് ഇതുവരെ അയർലൻഡും ഇന്ത്യയും തമ്മിൽ ടി20 മത്സരത്തിൽ ഏറ്റുമുട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അതിൽ ഒരു തവണ പോലും ഇന്ത്യ പരാജയം അറിഞ്ഞിട്ടില്ല.