യുണൈറ്റഡിന് നാടകീയ തിരിച്ചുവരവ്

മാഞ്ചസ്റ്റർ: യൂറോപ്യൻ ഹോം മത്സരത്തിലെ ഏറ്റവും മോശം തുടക്കത്തിൽനിന്ന് ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റ മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ്, ചൊവ്വാഴ്ച ചാംപ്യൻസ് ലീഗിൽ റോമയെ 3-2ന് തോൽപ്പിച്ച് അവിശ്വസനീയ തിരിച്ചുവരവ് നടത്തി.
അതേസമയം, വിയ്യാറയലിനെതിരെ 17 മിനിറ്റിൽ 4-0 ലീഡ് നേടി, ഒടുവിൽ 6-0ന് ജയിച്ച പാരിസ് സെന്റ് ജെർമെയ്ൻ, ചാംപ്യൻസ് ലീഗ് ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ നാലു ഗോൾ നേടുന്ന ടീമെന്ന റെക്കോർഡ് സ്വന്തമാക്കി. മറ്റു മത്സരങ്ങളിൽ ബാഴ്സലോണ ആസ്റ്റൺ വില്ലയെ 3-0നും ബയേൺ മ്യൂണിക്ക് അത്ലറ്റിക്കോ മാഡ്രിഡിനെ അവരുടെ തട്ടകത്തിൽ 2-0നും തോൽപ്പിച്ചു.
എന്നാൽ, ഏറ്റവും നാടകീയമായ മത്സരം അരങ്ങേറിയത് ഓൾഡ് ട്രാഫഡിലാണ്. റോമയ്ക്കെതിരെ 17 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ 2-0ന് പിന്നിലായതോടെ യുണൈറ്റഡിന്റെ പ്രതിസന്ധി നിറഞ്ഞ സീസൺ കൂടുതൽ ആഴത്തിലേക്ക് വീഴുമെന്ന് തോന്നിച്ചു. ഒരു യൂറോപ്യൻ മത്സരത്തിൽ സ്വന്തം തട്ടകത്തിൽ യുണൈറ്റഡ് ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ രണ്ടു ഗോൾ വഴങ്ങിയതാണിത്. പക്ഷേ, ആവേശം നിറഞ്ഞ രണ്ടാം പകുതി പ്രകടനത്തിൽ, വീണ്ടും എടുത്ത പെനാൽറ്റി ബ്രൂണോ ഫെർണാണ്ടസ് ഗോളാക്കി; മാത്യൂസ് കുഞ്ഞ ഇരട്ടഗോൾ നേടിയ ശേഷം ചുവപ്പുകാർഡ് കണ്ട് പുറത്തായി. സമ്മർദത്തിലായിരുന്ന പരിശീലകൻ മൈക്കൽ കാരിക്കിന് അത്യാവശ്യമായിരുന്ന ജയം അതോടെ ഉറപ്പായി.
തുടർച്ചയായ മൂന്നാം ചാംപ്യൻസ് ലീഗ് കിരീടം ലക്ഷ്യമിടുമ്പോൾ പിഎസ്ജി വീണ്ടും ഏവരും ഭയക്കേണ്ട ടീമായി മാറുകയാണ്; അത് സാധ്യമായാൽ 2016-18 കാലത്തെ റയൽ മാഡ്രിഡിന്റെ നേട്ടത്തിനൊപ്പം ലൂയിസ് എൻറിക്വെയുടെ ടീമും എത്തും.
പരിക്കേറ്റ ഒസ്മാൻ ഡെംബെലെയും ക്വാരത്സ്ഖേലിയയും ഇല്ലാതിരുന്നിട്ടും, വിയ്യാറയലിനെ നേരിടുമ്പോൾ ഫ്രഞ്ച് വമ്പന്മാർക്ക് ആവശ്യത്തിലധികം ആക്രമണശേഷിയുണ്ടായിരുന്നു; എൽ മദ്രിഗാലിൽ ഇടവേളയ്ക്കു വളരെ മുൻപു തന്നെ ആദ്യഘട്ടത്തിലെ ഗോൾമഴ കളി ഏതാണ്ട് തീർത്തു.
ജോവാവോ നെവെസ്, ദെസിരെ ദുവെ, സെന്നി മയുലു, ഫാബിയൻ റൂയിസ് എന്നിവർ ആദ്യ 17 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഗോൾ നേടി. ചാംപ്യൻസ് ലീഗ് മത്സരത്തിൽ റെക്കോഡാണിത്. രണ്ടാം പകുതിയിൽ റൂയിസും, പകരക്കാരനായി ഇറങ്ങി നാലു മിനിറ്റിനകം തന്റെ മത്സര അരങ്ങേറ്റത്തിൽത്തന്നെ ഗോൾ നേടിയ 17-കാരൻ ഡേവിഡ് ബോളിയും പിഎസ്ജിക്കായി ഗോൾ ചേർത്തു; 12 പോയിന്റുമായി പട്ടികയിൽ മുന്നിലുള്ള ഏക ടീമാണ് പിഎസ്ജി.
പുതുതായി ബാലൺ ഡി ഓർ നേടിയ ഹാരി കെയ്ൻ ഗോൾ നേടിയില്ലെങ്കിലും, അത്ലറ്റിക്കോയ്ക്കെതിരെ ബയേൺ ജയം കണ്ടു. രണ്ടാം പകുതിയിൽ ലെന്നാർട്ട് കാളും കോൺറാഡ് ലൈമറും ഗോൾ നേടി; ലീഗ് ഘട്ടത്തിലെ നാലു മത്സരങ്ങളിൽനിന്ന് ബയേണിന് എട്ടു പോയിന്റായി. പ്രതിരോധത്തിലെ പിഴവ് മുതലെടുത്ത് 54-ാം മിനിറ്റിൽ കാൾ ഗോൾ വരൾച്ച അവസാനിപ്പിച്ചു; 20 മിനിറ്റിനുശേഷം കെയ്നിന്റെ കൃത്യമായ ക്രോസ് സ്വീകരിച്ച ലൈമർ പന്ത് വലയുടെ മുകൾഭാഗത്തേക്ക് അടിച്ചുകയറ്റി.
ചാംപ്യൻസ് ലീഗിലെ വില്ലയുടെ കുറ്റമറ്റ തുടക്കം റഫിഞ്ഞയുടെ ഇരട്ടഗോളിലൂടെ ബാഴ്സലോണ അവസാനിപ്പിച്ചു. ക്യാമ്പ് നൗവിൽ ഏഴാം മിനിറ്റിൽ ലാമിൻ യമാൽ ആദ്യ ഗോൾ നേടി; ഇടവേളയ്ക്കുശേഷം റഫിഞ്ഞയുടെ ഇരട്ടഗോൾ മത്സരഫലം ഉറപ്പിച്ചു. ഗോൾ വ്യത്യാസത്തിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള വില്ലയെ മറികടന്ന് ബാഴ്സലോണ പട്ടികയിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തെത്തി. ടൂർണമെന്റിൽ സ്പാനിഷ് വമ്പന്മാരുടെ ഒരേയൊരു തോൽവി പിഎസ്ജിയോടായിരുന്നു.
പരിശീലകൻ റൂയി ബോർജസുമായി വേർപിരിയുകയാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച് ഒരു ദിവസത്തിനുശേഷം, സ്പോർട്ടിങ് ലിസ്ബൺ ഷാക്തർ ഡോണെറ്റ്സ്കിനെ 1-0ന് തോൽപ്പിച്ചു. റിസർവ് ടീം പരിശീലകൻ ടിയാഗോ ഫെർണാണ്ടസിന്റെ കീഴിൽ, ഈ സീസണിലെ ചാംപ്യൻസ് ലീഗിൽ പോർച്ചുഗീസ് വമ്പന്മാരുടെ മൂന്നാം ജയമാണിത്; സ്റ്റാംഫോർഡ് ബ്രിഡ്ജിൽ നടന്ന മത്സരത്തിലെ നിർണായക ഗോൾ ഇസ്സ ദൂമ്പിയ നേടി.
അലക്സി ബത്രാക്കോവിന്റെ അടുത്തടുത്ത രണ്ടു ഗോളുകൾ ഗലറ്റസറായിക്ക് സ്റ്റുട്ട്ഗാർട്ടിനെതിരെ 2-0 ജയം ഉറപ്പിച്ചു. റാംസ് പാർക്കിൽ 12-ാം മിനിറ്റിൽ ഗോളടി തുടങ്ങിയ ബത്രാക്കോവ് മൂന്നു മിനിറ്റിനുശേഷം വീണ്ടും ലക്ഷ്യം കണ്ടു. ഇന്റർ മിലാൻ ഫെയെനൂർദിനെ 3-0നും, ലാസ്ക് സ്ലോവൻ ബ്രാട്ടിസ്ലാവയെ 4-0നും തോൽപ്പിച്ചു; ബോഡോ/ഗ്ലിംറ്റ്-ലീൽ മത്സരം ഗോൾരഹിത സമനിലയിൽ പിരിഞ്ഞു.