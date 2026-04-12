ലഖ്നൗവിനെ കുഞ്ഞൻ സ്കോറിൽ എറിഞ്ഞൊതുക്കി ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസ്

ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ ലഖ്നൗ നിശ്ചിത 20 ഓവറിൽ 8 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 164 റൺസടിച്ചു
ipl gujarat titans vs lucknow supergiants match updates

ലഖ്നൗ: ലഖ്നൗ സൂപ്പർ ജയന്‍റ്സിനെതിരായ ഐപിഎൽ മത്സരത്തിൽ ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസിന് 165 റൺസ് വിജയലക്ഷ‍്യം. ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ ലഖ്നൗ നിശ്ചിത 20 ഓവറിൽ 8 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 164 റൺസടിച്ചു. 21 പന്തിൽ നിന്നും 30 റൺസ് നേടിയ ഏയ്ഡൻ മാർക്രം മാത്രമാണ് തരക്കേടില്ലാത്ത പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചത്. മിച്ചൽ മാർഷ് (11) ക‍്യാപ്റ്റൻ ഋഷഭ് പന്ത് (18) അടക്കമുള്ള താരങ്ങൾ നിരാശപ്പെടുത്തി.

ഗുജറാത്തിനു വേണ്ടി നാലു വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയ പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്ണ‍യാണ് ലഖ്നൗവിനെ തകർത്തത്. പ്രസിദ്ധിനു പുറമെ അശോക് ശർമ രണ്ടും മുഹമ്മദ് സിറാജ്, കാഗിസോ റബാഡ എന്നിവർ ഓരോ വിക്കറ്റ് വീതം പിഴുതു.

ടോസ് നഷ്ടമായി ആദ‍്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ലഖ്നൗവിന് തുടക്കത്തിലെ തന്നെ തിരിച്ചടി നേരിട്ടു. 1.3 ഓവറിൽ മിച്ചൽ മാർഷ് റബാഡയ്ക്ക് വിക്കറ്റ് നൽകി മടങ്ങി. രണ്ടാം വിക്കറ്റിൽ കുഴപ്പമില്ലാത്ത കൂട്ടുകെട്ടുണ്ടായെങ്കിലും അധികം ആയുസുണ്ടായില്ല.

ടീം സ്കോർ 45ൽ നിൽക്കെ ഋഷ്ഭ് പന്തും മടങ്ങി. പവർപ്ലേ പൂർത്തിയായപ്പോൾ 2 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 60 റൺസെന്ന നിലയിലായിരുന്നു ലഖ്നൗ. എന്നാൽ പവർപ്ലേയ്ക്ക് ശേഷം 6.6 ഓവറിൽ മാർക്രവും 8.2 ഓവറിൽ ആയുഷ് ബധോനിയും പുറത്തായത് ടീമിന് തിരിച്ചടിയായി.

പിന്നാലെയത്തിയ വമ്പൻ അടിക്കാരൻ നിക്കൊളാസ് പുരാനും അബ്ദുൽ സമദിനും സ്കോർബോർഡിൽ കാര‍്യമായ ചലനമുണ്ടാക്കാനായില്ല. കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ തകർപ്പൻ പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ച് ആരാധകരെ ആവേശത്തിലാഴ്ത്തിയ മുകുൾ ചൗധരി 14 പന്തിൽ നിന്നും 18 റൺസെടുത്ത് കളം വിട്ടു. മുഹമ്മദ് ഷമി 5 പന്തിൽ നിന്നും 12 റൺസെടുത്ത് പുറത്താവാതെ നിന്നു. ആവേശ് ഖാൻ ഒരു പന്ത് മാത്രമെ നേരിട്ടുള്ളൂവെങ്കിലും 4 റൺസ് അടിച്ചെടുത്തു.

ipl
gujarat titans
lucknow super giants

