കോതമംഗലം: യുഎസിൽ നടക്കുന്ന അണ്ടർ 20 ലോക ജൂനിയർ അത്ലറ്റിക്സ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ട്രിപ്പിൾ ജമ്പിൽ മത്സരിക്കാനൊരുങ്ങി കോതമംഗലം മാർ അത്തനേഷ്യസ് കോളേജ് വിദ്യാർഥി എം. ധനുഷ് രാജ് . ബി.കോം രണ്ടാം വർഷ വിദ്യാർഥിയായ ധനുഷ് കണ്ണൂർ സ്വദേശിയാണ്. ഓഗസ്റ്റ് 5 മുതൽ 9 വരെ യുഎസിലെ ഒറിഗൺ സർവകലാശാലയിലെ ഹേവാർഡ് ഫീൽഡ്, യൂജിനിൽ വെച്ചാണ് മത്സരം നടക്കുന്നത്. എം. എ. ജോർജ് ആണ് ധനുഷിന്റെ മുഖ്യ പരിശീലകൻ
കോളെജിന് അഭിമാനിക്കാവുന്ന നേട്ടമാണിതെന്നും, ലോകവേദിയിൽ തിളക്കമാർന്ന പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച് ഇന്ത്യയുടെ അഭിമാനമാകാൻ ധനുഷ് രാജിന് സാധിക്കട്ടെയെന്നും എം.എ കോളേജ് അസോസിയേഷൻ സെക്രട്ടറി ഡോ. വിന്നി വർഗീസ്, പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോ. മഞ്ജു കുര്യൻ, കായിക വിഭാഗം മേധാവി ഹാരി ബെന്നി, അർച്ചന ഷാജി എന്നിവർ ആശംസിച്ചു.