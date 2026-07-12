നോർവേ കീഴടക്കി ബെല്ലിങ്ഹാം; ഇംഗ്ലണ്ട് ലോകകപ്പ് സെമിയിൽ

മയാമി: സൂപ്പർ താരം ജൂഡ് ബെല്ലിങ്ഹാമിന്റെ ഇരട്ടഗോൾ മികവിൽ നോർവേയെ തകർത്ത് ഇംഗ്ലണ്ട് 2026 ഫിഫ ലോകകപ്പിന്റെ സെമി ഫൈനലിൽ പ്രവേശിച്ചു. ഫ്ലോറിഡയിലെ കടുത്ത ചൂടും ഈർപ്പവുമുള്ള കാലാവസ്ഥയിൽ നടന്ന ആവേശകരമായ ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ പോരാട്ടത്തിൽ, എക്സ്ട്രാ ടൈമിലേക്കു നീണ്ട കളിക്കൊടുവിലാണ് ഒന്നിനെതിരേ രണ്ട് ഗോളുകൾക്ക് തോമസ് ടുഹലിന്റെ ഇംഗ്ലണ്ട് വിജയം പിടിച്ചെടുത്തത്. മെക്സിക്കോയ്ക്കെതിരായ പ്രീ-ക്വാർട്ടറിലും ബെല്ലിങ്ഹാം ഇരട്ടഗോളുകൾ നേടിയിരുന്നു.
മത്സരത്തിന്റെ 36-ാം മിനിറ്റിൽ ആൻഡ്രിയാസ് ഷെൽഡ്രപ്പിന്റെ ഒരു ക്രോസ് ഇംഗ്ലണ്ട് ഗോളി ജോർദാൻ പിക്ക്ഫോർഡിനെ കാഴ്ചക്കാരനാക്കി വലയിൽ പതിച്ചതോടെ നോർവേ അപ്രതീക്ഷിതമായി മുന്നിലെത്തി (1-0). എന്നാൽ ഒന്നാം പകുതിയുടെ ഇഞ്ചുറി ടൈമിൽ (45+2') ആന്റണി ഗോർഡന്റെ പാസിൽ നിന്നു ബോക്സിലേക്ക് കുതിച്ചുകയറിയ ജൂഡ് ബെല്ലിങ്ഹാം ഇംഗ്ലണ്ടിന് സമനില സമ്മാനിച്ചു (1-1).
ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ സമനില ഗോളിന് വഴിയൊരുക്കിയ നീക്കത്തിൽ, നോർവേ ഗോളി ഓറിയൻ നയ്ലാൻഡ് എടുത്ത ഗോൾ കിക്ക് സ്റ്റേഡിയത്തിന് മുകളിലെ സ്പൈഡർ ക്യാമറ കേബിളിൽ തട്ടിയാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് താരത്തിന്റെ പക്കലേക്ക് എത്തിയതെന്ന് നോർവേ താരങ്ങൾ വാദിച്ചു. എന്നാൽ, പന്തിലെ സെൻസർ പരിശോധിച്ച ഫിഫ (FIFA), കേബിളിൽ പന്ത് തട്ടിയിട്ടില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കുകയും ഗോൾ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇത് നോർവേ ക്യാംപിൽ കടുത്ത അമർഷത്തിന് കാരണമായി.
രണ്ടാം പകുതിയിൽ നോർവേ താരം ടോർബ്ജോൺ ഹെഗ്ഗെം വീണ്ടും ഇംഗ്ലണ്ടിൽ വലയിൽ പന്തെത്തിച്ചെങ്കിലും, അതിന് തൊട്ടുമുമ്പ് സൂപ്പർ താരം എർലിങ് ഹാലൻഡ് ഇംഗ്ലണ്ട് താരം എലിയറ്റ് ആൻഡേഴ്സനെ ഫൗൾ ചെയ്തതിനാൽ VAR പരിശോധനയിലൂടെ ആ ഗോൾ റദ്ദാക്കി.
രക്ഷകനായി 'സൂപ്പർ സ്റ്റാർ'
നിശ്ചിത 90 മിനിറ്റിലും ഇരുടീമുകളും 1-1 സമനില പാലിച്ചതോടെ മത്സരം അധികസമയത്തേക്ക് നീണ്ടു. പെനാൽറ്റി ഷൂട്ട് ഔട്ടിലേക്ക് കളി പോകുമെന്ന് കരുതിയിരിക്കെ 93-ാം മിനിറ്റിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ വിജയഗോൾ പിറന്നു. പകരക്കാരനായി ഇറങ്ങിയ മോർഗൻ റോഗേഴ്സ് ബോക്സിന് പുറത്തുനിന്ന് തൊടുത്ത ലോങ് റേഞ്ചർ ഷോട്ട് നോർവേ ഗോളി നയ്ലാൻഡ് തടുത്തിട്ടെങ്കിലും, ഓടിയെത്തിയ ബെല്ലിങ്ഹാം റീബൗണ്ട് പിടിച്ചെടുത്ത് പന്ത് വലയിലാക്കുകയായിരുന്നു (2-1).
നോർവേയുടെ സൂപ്പർ സ്ട്രൈക്കർ എർലിങ് ഹാലൻഡിന് ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ശക്തമായ പ്രതിരോധത്തിന് മുന്നിൽ തിളങ്ങാനായില്ല. മത്സരത്തിൽ വെറും രണ്ട് ഷോട്ടുകൾ മാത്രമുതിർത്ത ഹാലൻഡിനെ അധികസമയത്ത് കോച്ച് പിൻവലിക്കുകയും ചെയ്തു.
അതേസമയം, ഈ ലോകകപ്പിൽ ബെല്ലിങ്ഹാമിന്റെ ആകെ ഗോൾ നേട്ടം 6 ആയി. ഇഗ്ലണ്ട് ക്യാപ്റ്റൻ ഹാരി കെയ്നും ആറ് ഗോൾ നേടിയിട്ടുണ്ട്. ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ 23 വയസ്സോ അതിൽ താഴെയോ പ്രായമുള്ളപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോളുകൾ (7 എണ്ണം) നേടുന്ന താരങ്ങളിൽ ബെല്ലിങ്ഹാം ഇതിഹാസ താരം പെലെയ്ക്കൊപ്പമെത്തി. (12 ഗോളുകളുമായി കിലിയൻ എംബാപ്പെയാണ് മുന്നിൽ).
1986-ൽ ഡീഗോ മാറഡോണയ്ക്ക് ശേഷം ലോകകപ്പിന്റെ തുടർച്ചയായ രണ്ട് നോക്കൗട്ട് മത്സരങ്ങളിൽ ഇരട്ടഗോളുകൾ നേടുന്ന ആദ്യ താരമെന്ന ചരിത്ര റെക്കോർഡും ബെല്ലിങ്ഹാം സ്വന്തമാക്കി.
തൃപ്തിയില്ലാതെ കോച്ച്
വിജയിച്ചെങ്കിലും ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ പ്രകടനത്തിൽ പരിശീലകൻ തോമസ് ടുഹൽ തൃപ്തനായിരുന്നില്ല.
"ഞങ്ങൾ തന്ത്രപരമായ ഒരുപാട് പിഴവുകൾ വരുത്തി, കളി മന്ദഗതിയിലായിരുന്നു. ഭാഗ്യം കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ രക്ഷപെട്ടത്, ഈ പ്രകടനത്തിൽ ഞാൻ ഒട്ടും സന്തുഷ്ടനല്ല"- മത്സര ശേഷം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
അതേസമയം, കളിക്കാർ കടുത്ത ചൂടിൽ പരമാവധി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തുവെന്നും അതിനെ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് വേണ്ടതെന്നും ബെല്ലിങ്ഹാം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. കോച്ചിന്റെ വിമർശനത്തെ പോസിറ്റീവായി കാണുന്നുവെന്നും സെമിയിൽ കൂടുതൽ മികച്ച കളി പുറത്തെടുക്കുമെന്നും ക്യാപ്റ്റൻ ഹാരി കെയ്ൻ.