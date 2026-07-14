റണ്ണറപ്പുകൾക്ക് 315 കോടി; ലോകകപ്പ് ജേതാക്കളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് വമ്പൻ സമ്മാനത്തുക

വാഷിങ്ടൺ: 2026ലെ ഫുട്ബോൾ ലോകകപ്പ് കിരീട ജേതാക്കൾക്ക് പാരിതോഷികമായി ലഭിക്കുന്നത് വമ്പൻ തുക. 48 ടീമുകൾ പങ്കെടുത്ത ടൂർണമെന്റിൽ 6,250 കോടി രൂപയാണ് സമ്മാനമായി വിതരണം ചെയ്യുന്നത്. 2022ൽ ഖത്തറിൽ നടന്ന ലോകകപ്പിനെ അപേക്ഷിച്ച് 65 ശതമാനം വർധനവാണ് ഇത്തവണ വരുത്തിയിരിക്കുന്നത്.
കിരീട ജേതാക്കളാകുന്ന ടീമിന് 63.5 മില്യൺ ഡോളർ അതായത് ഏകദേശം 606 കോടി രൂപയാണ് ലഭിക്കുന്നത്. അതേസമയം, റണ്ണറപ്പുകൾക്ക് 315.15 കോടിയും മൂന്നാം സ്ഥാനക്കാർക്ക് 276.95 കോടിയും നാലാം സ്ഥാനത്ത് എത്തുന്നവർക്ക് 258 കോടി രൂപയും ലഭിക്കും.
ഇതുകൂടാതെ അവസാന എട്ടിൽ ഇടം പിടിച്ച ടീമുകൾക്ക് 181 കോടി രൂപയും പ്രീ-ക്വാർട്ടറിലെത്തിയവർക്ക് 143 കോടിയും റൗണ്ട് ഓഫ് 32 വരെ എത്തിയവർക്ക് 105 കോടിയും ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ പുറത്തായ ടീമുകൾക്ക് 86 കോടി രൂപയും ലഭിക്കും.